Europei di pallavolo, Orro: «Felicissima di giocare con l’Italia proprio a Monza»

Vittorie della Bosnia Erzegovina dell’ex monzese Edina Begic al tie break sulla Svizzera e della Bulgaria sulla Croazia (3-1) nella prima giornata dell’Europeo di pallavolo all’Arena di Monza per completare il turno aperto dalla vittoria dell’Italia sulla Romania.

Europei di pallavolo, la Brianza ufficialmente nel clima dei campionati

La Brianza è entrata ufficialmente nel clima dei campionati con l’arrivo delle azzurre, che hanno svolto i primi allenamenti sul campo di gara. Primo impegno in città venerdì 18 agosto alle 21 contro la Svizzera, mentre la Romania è in campo già giovedì 17 contro la Croazia, sempre alle 21. Il match pomeridiano è Bosnia Erzegovina-Bulgaria.

L’Italia torna in campo all’Arena sabato 19 contro la Bulgaria, sempre alle 21 per la quarta giornata della Pool B.

Europei di pallavolo, la monzese Orro: «Obiettivo è crescere passo dopo passo»

Giovedì mattina intanto primo media meeting con le azzurre all’Euro Hotel Residence di Concorezzo.

«A Verona è stata una serata magica, ci avevano detto che lo sport era vietato all’interno e che l’ultimo evento sportivo tenutosi lì fu una partita di volley 35 anni fa – ha analizzato Alessia Orro, palleggiatrice e capitana del Vero Volley – È stato un qualcosa di storico che un giorno potrò raccontare ai miei nipoti perché posso affermare di aver preso parte a qualcosa di davvero pazzesco. Adesso giocheremo a Monza che è un po’ casa mia visto che sono qui da 4 anni. Sono felicissima di scendere in campo con la maglia della nazionale proprio qui. Adesso però dobbiamo studiare le avversarie bene anche se più in generale posso dire che dovremo essere concentrate soprattutto nell’esprimere al meglio il nostro gioco. L’obiettivo adesso è quello di crescere passo dopo passo per trovare, verso la fine, l’equilibrio giusto per mettere in campo tutto il nostro potenziale».

Anche la centrale Anna Danesi ha posto l’attenzione sulle emozioni regalate dall’Arena di Verona e poi sul pubblico che accompagnerà la prima fase: «Giocando in Italia tutto l’Europeo il pubblico sarà chiaramente l’ottavo uomo in campo, mentre noi dovremo dare il 100% per crescere sia da un punto di vista fisico che tecnico senza disdegnare il divertimento in campo».