Pallavolo, inizia la stagione dell’Italvolley: i brianzoli in azzurro, gli Europei a Monza

La stagione dei club non è ancora finita ma è già tempo di Nazionale. Mentre le ragazze della Vero Volley Milano sono pronte a giocarsi in una decisiva gara-3 a Firenze con la Savino del Bene Scandicci il pass per la finale scudetto e la squadra maschile del Consorzio sono ancora in corsa per la qualificazione alla Challenge Cup (domenica ospiteranno all’Arena di Monza la Pallavolo Padova), i Commissari Tecnici Ferdinando De Giorgi e Davide Mazzanti hanno diramato i convocati e le convocate per la Volleyball Nations League 2023 a margine della conferenza stampa di presentazione dell’attività stagionale degli Azzurri.

Pallavolo, inizia la stagione dell’Italvolley: il Consorzio convocato

In particolare, sono cinque i tesserati del Consorzio a essersi guadagnati la chiamata. In campo maschile, confermatissimo Gianluca Galassi, eletto miglior centrale al termine dei Mondiali vinti lo scorso anno, e ritorno in gruppo per il libero Filippo Federici (destinato a trasferirsi alla Valsa Group Modena per la prossima stagione).

Tra le donne, discorso simile per Beatrice Parrocchiale, che sarà di nuovo in gruppo dopo aver saltato l’ultima rassegna iridata. La numero 10 della Vero Volley terrà compagnia a due pilastri azzurri come Myryam Sylla e Alessia Orro.

Pallavolo, inizia la stagione dell’Italvolley: Paola Egonu

Oltre a Paola Egonu, che merita un discorso a parte. L’opposto del VakifBank Istanbul (per cui si attende solo l’ufficialità della firma con il Consorzio) dopo le polemiche della scorsa estate tornerà infatti in Nazionale, con ovviamente tutti i riflettori puntati addosso. Prima però anche per lei c’è da concludere la stagione di club, nel campionato turco ma anche e soprattutto nella SuperFinals di Champions League in programma a Torino il 20 maggio. Quel giorno Egonu potrebbe laurearsi per la terza volta campionessa d’Europa dopo i trionfi ottenuti nel 2019 con Novara e nel 2021 con Conegliano. Inutile dire che il sogno del Consorzio è che la storia possa ripetersi un’altra volta.

Tra gli uomini convocato anche Yuri Romanò, il padernese di Piacenza cresciuto nei Diavoli Rosa Brugherio.

Pallavolo, inizia la stagione dell’Italvolley: il programma della Volleyball Nations League

Tornando con i piedi per terra e alle Nazionali, è già stato definito il calendario: la Nazionale maschile farà il proprio esordio nella competizione il 6 giugno a Ottawa, in Canada contro l’Argentina. La week 2 di Volleyball Nations League è, invece, in programma a Rotterdam nei Paesi Bassi dal 21 al 25 giugno; nell’ultima tappa della fase intercontinentale l’Italia giocherà a Pasay City (4-8 luglio).

La Nazionale femminile, detentrice del trofeo, comincerà il proprio percorso ad Antalya contro la Thailandia il 30 maggio. Nella seconda settimana sarà impegnata ad Hong Kong (14-18 giugno) e nell’ultima tappa a Bangkok.

Pallavolo, inizia la stagione dell’Italvolley: gli Europei femminili

L’estate colora d’azzurro anche la Brianza: a Monza, Firenze, Torino e Verona si gioca il Campionato europeo femminile. All’Arena in città, l’Italia campione in carica affronterà la Svizzera (18 agosto) e la Bulgaria (19 agosto).