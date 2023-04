Pallavolo: Vero Volley sbanca Verona e vola in semifinale Playoff 5° posto

Vero Volley scatenato in trasferta a Verona per i Play Off 5° posto: nella sua ultima giornata del girone di qualificazione alle semifinali ha vinto per 3-0 sul campo della WithU con parziali di 25-18, 25-17 e 26-24. Al team di Eccheli, che riposerà nell’ultima giornata del raggruppamento, sarebbe bastato un solo set per qualificarsi. Maar è l’MVP del match e il top-scorer della gara con 16 punti, ma la prestazione da applausi è corale e vale già la qualificazione alle semifinali e il secondo posto in graduatoria.

Pallavolo: Vero Volley sbanca Verona, parla capitan Beretta

(video di Andrea Gussoni)

Pallavolo: Vero Volley sbanca Verona, la soddisfazione di Galassi

Gianluca Galassi (centrale Vero Volley Monza): “Siamo contenti di questa prestazione e di questo risultato, su un campo che non è facile per nessuno e nella stagione regolare non ci aveva regalato grandi soddisfazioni. È chiaro che per tutte le squadre il principale obiettivo dell’anno resta sempre lo scudetto ed essere protagonisti nei playoff per conquistarlo, ma anche il quinto posto per noi è importante e andiamo in palestra a lavorare per migliorarci sempre e cercare anche di divertirci in campo. Abbiamo trovato anche una buona continuità come atteggiamento e si vede da come giochiamo”.