Pallavolo: Paola Egonu più vicina al Vero Volley Milano

La stagione di pallavolo femminile sta entrando nel vivo, con la Vero Volley Milano tra le protagoniste sia in serie A1 che in Champions League, ma a tenere banco è il mercato. E non, con tutto il rispetto, per l’arrivo di Averie Allard, regista canadese scelta come sostituta della sfortunata Letizia Camera che ha chiuso in anticipo la sua stagione a causa della rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Pallavolo: Paola Egonu, il grande sogno di Alessandra Marzari

Il grande sogno della presidente Alessandra Marzari e di tutto il Consorzio potrebbe infatti finalmente avverarsi, con l’arrivo di Paola Egonu. La numero uno del club da anni corteggia la donna simbolo del volley italiano: la scorsa estate, così come nelle precedenti, l’offerta (economicamente importante) era arrivata al destinatario, che però ha preferito quella irrinunciabile del Vakifbank Istanbul.

Il ricchissimo club turco dopo aver ricoperto d’oro l’opposto di Cittadella ha però già cambiato idea, decidendo di non esercitare l’opzione presente nel contratto per il prossimo anno per puntare sulla serba Boskovic.

Pallavolo: Paola Egonu contesa tra Scandicci e Vero Volley

La notizia si è subito sparsa in Italia con appunto Vero Volley e Savino Del Bene Scandicci, affrontatesi domenica in campo e rivali nella corsa al secondo posto in regular season, pronte a sfidarsi anche in questo caso. La società toscana, pur contando già su un attacco da urlo con Antropova, Zhu e Pietrini come si è visto proprio all’Arena di Monza, sarebbe pronta a mettere di nuovo mano al portafoglio per completare la sua scalata al trono ancora saldamente occupato da Conegliano.

Pallavolo: Paola Egonu e l’amicizia con Sylla

Ma in Lombardia ci si frega le mani perchè stavolta si può contare su almeno un paio di assi nella manica. Il primo riguarda il trasferimento della squadra a Milano (con buona pace dei tifosi monzesi) con il fascino e gli sponsor all’ombra della Madonnina che potrebbero fare la differenza. Il secondo ha un nome e un cognone: Miriam Sylla.

La schiacciatrice della Vero Volley ha vinto tutto da amica e compagna di squadra e sta facendo la sua parte per poterla riabbracciare. L’ufficialità del trasferimento non arriverà prima della fine della stagione in corso ma l’accordo potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane, quando proprio Milano e Vakifbank dovrebbero affidarsi nei quarti di finale di Champions League. Quella potrebbe essere davvero l’ultima occasione in cui la squadra del Consorzio avrà Paola Egonu come avversaria.