Sarà a Concorezzo la casa delle azzurre dell’Italvolley e della nazionale rumena in occasione degli Europei di pallavolo che si giocano a Monza tra il 16 al 19 agosto. L’Italia sarà infatti impegnata nella tappa monzese dei Campionati Europei femminili che si svolgeranno all’Arena e per tutta la durata della manifestazione le atlete azzurre, come quelle della selezione della Romania, soggiorneranno all’Euro Hotel Residence.

Pallavolo: a Concorezzo la casa dell’Italvolley per gli Europei, lo sport qui è di casa

Per la struttura ricettiva di via Monza l’ospitalità rivolta allo sport non è una novità: «Anche se son passati diversi anni, circa una decina, non è la prima volta che ospitiamo la Nazionale italiana di volley – spiega il direttore Francesco Mariani – Però ci capita costantemente di ospitare team sia italiani che esteri. Abbiamo un ottimo rapporto con la Federazione, in particolare con la sezione Lombardia della Federvolley. Le partite sii terranno nel palazzetto qua accanto a noi e quindi abbiamo anche un vantaggio logistico».

Pallavolo: a Concorezzo la casa dell’Italvolley per gli Europei, rapporto con il Vero Volley

Un rapporto particolare è poi attivo con il Vero Volley «con cui abbiamo anche un rapporto di sponsorizzazione e un contratto che prevede anche di avere i loro atleti nel nostro residence così come le squadre avversarie – prosegue il direttore – Talvolta, come in questo caso, si aggiungono anche degli eventi fuori campionato. Ovviamente fa piacere perché vuol dire che veniamo visti come punto di riferimento per le squadre di pallavolo, qualunque esse siano e comprese le nazionali».

Pallavolo: a Concorezzo la casa dell’Italvolley per gli Europei, durante l’anno anche rugby e F1

La pallavolo non è però l’unico sport ad essere “ospitato” dalla struttura concorezzese durante l’anno: «Anche se rimane quello con cui abbiamo un rapporto più continuativo – prosegue Mariani – Siamo vicini allo stadio e quindi capita anche di avere squadre di calcio. Capita a volte anche di avere giocatori di rugby quando ci sono particolari eventi. L’ultimo lo scorso aprile quando c’è stato un grande evento di rugby giovanile. In misura minore abbiamo poi ospitato squadre di basket e di nuoto e ovviamente quando c’è il Gran Premio di Monza ospitiamo qualche scuderia di Formula 1. Sicuramente possiamo quindi dire che per noi lo sport è un canale importante perché ci consente di lavorare bene anche nel fine settimana. Da lunedì al venerdì lavoriamo più che altro per una clientela business. Le squadre sportive sono quindi un ottimo interlocutore da questo punto di vista e una grande opportinità anche per noi».

Pallavolo: a Concorezzo la casa dell’Italvolley per gli Europei, il programma

L’Italia scenderà in campo venerdì 18 agosto contro la Svizzera e sabato 19 contro la Bulgaria. Gli altri incontri della tappa di Monza dei Campionati vedranno protagoniste anche le nazionali di Romania, Bosnia Erzegovina e Croazia.