Pallavolo: presentati gli Europei a Monza, c’è l’Italia di Egonu, Orro e Sylla

Monza sempre “città del volley”, come recita l’ormai famosa scultura piazzata dal Consorzio Vero Volley tra viale Stucchi e viale Sicilia. L’Arena infatti ospiterà dal 16 al 19 agosto i Campionati Europei di pallavolo femminile 2023 e in particolare otto gare della Pool B, uno dei quattro gironi della fase iniziale della manifestazione. I riflettori ovviamente saranno puntati soprattutto sull’Italia di Paola Egonu (ma anche delle colleghe di Consorzio Alessia Orro e Miriam Sylla) che sarà in campo venerdì 18 agosto contro la Svizzera e sabato 19 contro la Bulgaria.

Pallavolo: presentati gli Europei a Monza, “Ci auguriamo di tornare sul podio e cercare di giocarci una finale”

Gli altri incontri vedranno protagoniste le nazionali di Romania, Bosnia Erzegovina e Croazia. Il tutto è stato presentato giovedì mattina presso la sede della Regione Lombardia: l’asse Milano-Monza insomma continua ad essere decisiva nel mondo della pallavolo, per la gioia del presidente della Federazione Giuseppe Manfredi: “È stato un anno straordinario per le nostre nazionali. Non so se possa essere ripetibile, ma di certo non nasce per caso, ma viene da un lavoro fatto nel corso del tempo da tanti prima di me e di noi. Ci auguriamo di tornare sul podio e cercare di giocarci una finale; è il coronamento del lavoro, di tanti sacrifici e dell’impegno di Fipav, degli staff, degli atleti e di tutto il movimento. La nostra medaglia più importante l’abbiamo vinta quest’anno a gennaio quando abbiamo superato il livello pre-Covid, con oltre 300mila tesserati. Tutte le nostre società hanno beneficiato dei risultati delle nostre nazionali. Siamo felicissimi, il nostro obiettivo è avere quanti più ragazzi e ragazze possibili in palestra“.

Presentazione Eurovolley 2023 a Monza: Maurizia Cacciatori e Lara Magoni Presentazione Eurovolley 2023 a Monza

Pallavolo: presentati gli Europei a Monza, “Crediamo molto nello sport”

Soddisfatta anche l’assessore allo Sport del Comune di Monza, Viviana Guidetti: “È un onore avere un evento così grande a Monza, con 4 giorni dal 16 al 19 agosto; porto i saluti del sindaco Paolo Pilotto. Per la cittadinanza è un evento importantissimo, un’occasione unica. Per tutto l’anno abbiamo potuto ammirare due squadre di serie A nella nostra città, ora arriva un Europeo in estate. Crediamo molto nello sport fin dall’età più tenera. Siamo molto attivi sotto questo punto di vista: abbiamo sottoscritto una serie di convenzioni con le scuole per la disponibilità di palestre comunali e quest’anno anche provinciali“.

Pallavolo: presentati gli Europei a Monza, il van con la Coppa da Pizzaut e all’arengario

Il van personalizzato che trasporta la coppa, e che all’occorrenza si trasforma in un palco per dare l’occasione al pubblico di scattare una foto con il trofeo, dopo aver fatto tappa giovedì sera a Pizzaut Monza, si sposterà venerdì in piazza Roma, sullo sfondo del Palazzo dell’Arengario.