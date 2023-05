Vero Volley Milano e Monza 2023/2024, la presentazione con la stella Paola Egonu

Presentata a Milano la stagione 2023/2024 delle prime squadre Vero Volley. Il Consorzio martedì 30 maggio, sulla terrazza dell’Hyatt Centric Milano Centrale, ha svelato i roster delle sue formazioni presentando tra i nuovi acquisti in particolare Paola Egonu. Le due squadre competeranno nei massimi campionati nazionali di pallavolo, la SuperLega maschile e la Serie A1 femminile e saranno protagoniste anche in Europa – per il terzo anno consecutivo sarà CEV Champions League per le ragazze, mentre i maschi disputeranno la CEV Challenge Cup.

Vero Volley: “Primo obiettivo resta portare lo sport a tutti”

Ma uno dei primi obiettivi del Vero Volley, si legge in una nota: “è portare la pallavolo, lo sport, a tutti. Soprattutto un certo modo di fare sport sul territorio, per dare la possibilità di essere parte di un’esperienza di valore. In quest’ottica si valorizzano anche gli importanti investimenti rinnovati sulle prime squadre, intese come le principali ambasciatrici e il volano più grande per l’attività sportiva del Consorzio. Con lo sguardo rivolto con sempre maggiore attenzione all’epicentro di Milano, oltre che alla casa storica di Monza“. (Alla presentazione erano presente anche il sindaco di Monza Paolo Pilotto). Lo slogan è “For the Love of the Game”: “che vuol dire alimentare, sottolineare, raccontare proprio quello. Con l’obiettivo che le squadre dei campioni possano portare con la loro storia da scrivere sempre più giovani nelle palestre a giocare a pallavolo“.

Presentata anche tramite l’anteprima digitale la maglia da gara di casa della stagione 23/24. “Non solo una nuova divisa, ma il risultato di un lavoro di branding, per semplificare al meglio e uniformare le complessità del Consorzio, da sempre su più città, con tanti asset, loghi e colori distintivi. Insomma una nuova architettura di brand che verrà svelata nella sua completezza a settembre“.

Quanto alla data di apertura della campagna abbonamenti, sarà possibile acquistare i propri titoli dal 21 giugno, in prelazione per ex abbonati, sponsor e tesserati Vero Volley e dal 5 luglio per tutti. Acquisti presso l’ Arena di Monza, nei punti vendita Vivaticket e online su vivaticket.com Ulteriori informazioni sui canali ufficiali Vero Volley.