Europei di pallavolo: Italia batte Romania all’esordio, ora tocca a Monza

Dall’Arena di Verona all’Arena di Monza. Un 3-0 per l’Italvolley per inaugurare gli Europei 2023 di pallavolo femminile prima di continuare con il doppio impegno in Brianza per la prima fase nella Pool B (poi toccherà a Torino). In azzurro le monzesi del Vero Volley Myriam Sylla (capitana), Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale e Paola Egonu; l’Italia scende in campo da campione continentale in carica (2021) e bronzo mondiale che l’anno passato era arrivato non senza un contorno di polemiche.

Europei di pallavolo: Italia batte Romania all’esordio, Mazzanti sceglie Antropova

Alla prima, di fronte a circa 9mila spettatori in festa, le azzurre hanno battuto 3-0 la Romania (25-19, 25-19, 25-15) imponendo il gioco senza grosse difficoltà grazie a una prestazione corale solida ed efficace. Da segnalare l’esordio assoluto in maglia azzurra di Ekaterina Antropova (12 punti): l’islandese di origini russe freschissima di cittadinanza italiana per meriti sportivi – a inizio agosto – è stata schierata subito in sestetto dal ct Davide Mazzanti con Orro, Sylla, Pietrini, Lubian, Danesi, Fersini e con Paola Egonu a partire dalla panchina.

Europei di pallavolo: Italia batte Romania all’esordio, dal 16 agosto la Pool B si sposta a Monza

Ora il cammino azzurro continua nella nuova casa di Paola, almeno in una delle stanze visto che dallo scorso anno il Consorzio Vero Volley ha spostato la squadra femminile a Milano pur continuando a giocare a Monza (e così sarà anche quest’anno per gare da definire).

L’Italia in arrivo in Brianza il 16 agosto gioca venerdì 18 alle 21 contro la Svizzera (nella stessa giornata Bosnia Erzegovina-Croazia) e sabato 19 alla stessa ora contro la Bulgaria (Romania-Svizzera).

Il programma di gare si apre mercoledì con Svizzera-Bosnia Erzegovina alle 18 e Bulgaria-Croazia alle 21.

Europei di pallavolo, Mazzanti: “Non è stata una partita semplice, ma una serata da ricordare”

Intanto nel commento di Mazzanti quella contro la Romania “non è stata una partita semplice. Ci sono stati comunque molti spunti positivi. È mancata un po’ di costanza perché alcuni tempi nelle nostre giocate in un Arena del genere non sono stati facili. Durante la partita non siamo stati bravi ad adattarci da questo punto di vista. È stata comunque una serata da ricordare. Ero già emozionato prima di arrivare all’Arena. Questa sera abbiamo giocato una pallavolo un po’ lenta rispetto all’allenamento effettuato alla mattina. Non siamo riusciti a trovare le giuste intese e questo ci ha fatto rallentare il gioco. Questa settimana è stata molto dura perché è venuta a mancare mia zia che avrebbe dovuto essere qui. Oggi c’era tutta la famiglia presente sugli spalti e quando li ho salutati all’inizio ho ceduto. È stata un’emozione sull’emozione. Di questa serata ci teniamo strette le emozioni e la cornice di pubblico fantastica che ci ha sostenuto per tutta la gara”.

Europei di pallavolo: a Vimercate la presentazione di Bulgaria, Svizzera e Bosnia Erzegovina

Al Cosmo Hotel Torri di Vimercate, altra sede di soggiorno insieme all’Euro Hotel di Concorezzo, giornata di presentazioni delle nazionali già a Monza.

Europei di pallavolo: il coach italiano della Bulgaria

“Arriviamo da una VNL in cui abbiamo conquistato per la seconda volta la permanenza – ha detto Lorenzo Micelli, ct italiano della Bulgaria – è stata un’esperienza importantissima per questo gruppo e che ci sta facendo capire come mettere giù i palloni. Stiamo lavorando su questo e sulla costanza: questo è il bagaglio che ci portiamo dietro da questa manifestazione. Ora in un livello come quello degli Europei cercheremo di fare il meglio possibile. Davanti vedo otto squadre già delineate: Turchia, Italia, Polonia e Serbia sono anche al top mondiale, alle spalle ci sono a mio avviso Olanda, Belgio, Francia e Germania. Le sorprese però ci sono sempre e speriamo di essere tra queste. Sarà importante mantenere la lucidità. Il mio Europeo in casa? Si vedono tanti amici, che si schierano dalla nostra parte quando giochiamo contro squadre straniere e a metà strada quando sfidiamo l’Italia. Vivo a 10 minuti da Monza, per me è un’emozione e un prestigio giocare in Italia. Spero di riuscire a dare soddisfazione a questa nazionale. In Bulgaria credono molto a questo progetto di ringiovanimento che è a metà dell’opera: l’anno prossimo introdurremo anche le 2005 e le 2006 in rosa“.

Europei di pallavolo: la capitana della Svizzera

“Per noi è abbastanza normale fare lunghi periodi di pausa dalle competizioni ufficiali – sono le parole di Laura Kunzler, capitana della Svizzera – da giugno abbiamo iniziato la preparazione, disputando molte amichevoli nell’arco di due mesi. Inoltre, abbiamo avuto più tempo rispetto alle altre formazioni per prepararci fisicamente. È la terza volta che la Svizzera partecipa all’Europeo, il nostro obiettivo è cercare di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale; per noi è un obiettivo ambizioso. Vogliamo iniziare bene, il primo avversario è la Bosnia Erzegovina contro cui abbiamo già giocato nelle qualificazioni europee. Abbiamo perso due volte, ma sentiamo che è al nostro livello. Siamo pronte e in salute: dobbiamo vincere per iniziare al meglio“.

Europei di pallavolo: il ct della Bosnia Erzegovina

Il Ct della Bosnia Erzegovina, Stevan Ljubicic, ha dichiarato: “È il nostro secondo Europeo consecutivo, siamo una delle formazioni con meno esperienza in questo tipo di competizioni. Per la seconda volta di fila siamo in girone con le campionesse europee: nel 2021 con la Serbia e ora con l’Italia. Nella nostra prima esperienza abbiamo colto solo una vittoria nel girone, non è stato sufficiente per qualificarci al turno successivo. Ora abbiamo un obiettivo più ambizioso: passare agli ottavi di finale, un desiderio non solo per la nostra squadra ma per tutta la nazione. Faremo del nostro meglio per raggiungerlo. L’Italia è ovviamente favorita nel nostro gruppo ed è tra le migliori di tutto l’Europeo; per il resto, nel nostro raggruppamento c’è molto equilibrio. Inizieremo contro la Svizzera, contro cui avevamo giocato nelle qualificazioni l’anno scorso. Cercheremo di iniziare al meglio per alzare subito il morale della squadra. Ci aspettano tre partite in tre giorni, potremmo giocarcela alla pari e vedo buone possibilità“.