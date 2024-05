Passerelle per i giovani atleti a Magnago nella prova con in palio i titoli di Campione Provinciali di Prove Multiple per la categoria Ragazzi/e, organizzati in tre differenti tipi di triathlon: 60-lungo-peso (A), 60hs-alto-vortex (B), lungo-vortex-600 (C). Alla gara, ben gestita dall’Atletica Bienate Magnago, presenti oltre 150 atleti, sono da evidenziare i risultati dei concorrenti affiliati a società brianzole.

Atletica, Ragazzi: i campioni provinciali di prove multiple, Triarhlon A

Nel triathlon A Ragazzi (38 atleti), il più forte è il brianzolo Mattia Spina (@tletica Meda), che totalizza 1718 pti con 8.80 nei 60, 4.23 nel lungo e 11.85 nel peso. Dietro di lui Luca Musazzi (Atl.Punto It) 1612 e Samuele Zaccaria (Atletica Desio) 1533 pti.

Tra le Ragazze (35 atlete) titolo per Clara Quintana (US Sangiorgese) che realizza 1916 pti con 9.32 nella velocità, 3.69 nel lungo e 11.73 nel peso. Il podio si completa con Sara Pusceddu (Garbagnate) 1877 e Giulia D’Amato (Atletica Concorezzo) 1832 pti.

Atletica, Ragazzi: i campioni provinciali di prove multiple, Triarhlon B

Nel triathlon B il campione provinciale (16 atleti) è Leonida Semplici (Athl. Villasanta) che festeggia con 1936 pti grazie a 9.97 nei 60hs, 1.49 nell’alto e 35.19 nel vortex; non finisce lontano Riccardo Garofalo (Atletica Concorezzo) con 1902 pti, terzo Riccardo Sartori (Atl.Bienate) con 1801.

Tra le Ragazze (11 atlete) netto successo per Chiara Canevari (Atletica Desio) che arriva a 2078 pti con 10.48 negli ostacoli, 1.31 nell’alto e 31.52 nel vortex. Matilde Matteazzi (Atl.Bienate) è seconda con 1988 pti, terza Ludovica Olivi (Virtus Groane) con 1810.

Atletica, Ragazzi: i campioni provinciali di prove multiple, Triarhlon C

Nel triathlon C (39 atleti) vince Federico Iacoboni (Virtus Groane), che con 3.86 nel lungo, 41.14 nel vortex e 1:45.57 nei 600 realizza 1636 pti; secondo posto per Evan Amato (Athl. Villasanta) 1566, terzo Leonardo Cozzi (Bresso) 1542. Tra le Ragazze (17 atlete) titolo per Viola Cecchini (Athl.Elite) con 1801 pti (3.93, 26.17, 1:51.15) davanti ad Adele Bella (Athl. Villasanta) 1734 ed Emma Padovan (CUS P.Patria Milano) 1666.