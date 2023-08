Europei di pallavolo a Monza: Italia batte Svizzera nell’Arena sold out

L’Italia ha chiamato e l’Arena di Monza ha risposto presente. Tutto esaurito, come lo sarà anche sabato sera, per la prima partita dell’Italvolley femminile nel calendario in Brianza della Pool B. In fin dei conti si legge anche arrivando al palazzetto che Monza è “città del volley”.

Europei di pallavolo a Monza: Italia-Svizzera 3-0

Dopo l’esordio vincente con la Romania, la squadra di Davide Mazzanti si è ripetuta con la Svizzera: 3-0 il punteggio finale, 25-14, 25-19, 25-13 i parziali e grandi sorrisi in campo per un’altra bella prova orchestrata dalla capitana del Vero Volley Alessia Orro in regia. In campo il sestetto già provato all’Arena di Verona all’esordio con Antropova titolare.

Europei di pallavolo Monza: Italia-Svizzera 3-0

Europei di pallavolo a Monza: l’ingresso in campo di Egonu

Sul 10-6 del primo set il primo ingresso in campo di Paola Egonu è accompagnato da un boato. Il primo attacco è una palla a terra fatta cadere da sopra il muro avversario, poi sarà una partita da 5 punti e altri sorrisi anche per lei.

Europei di pallavolo a Monza: il secondo set, le parole del coach

Nel secondo set la Svizzera c’è fino al 7-7, alla distanza le azzurre prendono il largo (11-8, 15-11) fino a volare sul 20-13 con Pietrini e Lubian. Chiusura affidata al muro di Danesi (25-19).

Una seconda parte di parziale piaciuta anche a coach Mazzanti, dirà nel dopo gara, pur avendo chiesto alle sue ragazze di essere “meno conservative” ovvero di imporre più il ritmo di gioco e di “osare di più, essere più spavalde”. Cosa che sarà utile sabato sera contro la Bulgaria che viaggia anche lei imbattuta, ma con un set perso e quindi dietro le azzurre.

Europei di pallavolo Monza: Italia-Svizzera 3-0 Europei di pallavolo Monza: Italia-Svizzera 3-0 Europei di pallavolo Monza: Italia-Svizzera 3-0 Europei di pallavolo Monza: Italia-Svizzera 3-0

Europei di pallavolo a Monza: il terzo set e gli ace di Sylla

Anche il terzo parziale si apre con un break azzurro sul servizio di Antropova (8-5), ma le svizzere non mollano (10-9). “Conservative” diceva il coach.

È il turno di battuta di Pietrini a scavare il solco definitivo (16-10). Un ace di Antropova porta l’Italia sul 21-12 e Sylla, sempre dalla battuta, regala alla squadra di Mazzanti i tre punti finali per la seconda vittoria nella pool (25-13).

Europei di pallavolo a Monza: le statistiche

Ekaterina Antropova chiude con 16 punti e un ottimo 61% di efficacia; in doppia cifra anche Elena Pietrini (13), la capitana azzurra Sylla (12) e Lubian alla centesima presenza. Per le azzurre anche 13 ace di squadra, di cui tre a testa per Antropova e Sylla.

Europei di pallavolo a Monza: Bosnia batte Croazia

Nel primo match di giornata la Bosnia Erzegovina di Begic e Boskovic ha superato la Croazia al tie-break: 3-2 con parziali di 19-25, 25-18, 20-25, 26-24, 15-6. Per le croate il cammino si fa difficilissimo.

Europei di pallavolo a Monza: le partite di sabato 19 agosto

Sabato 19 agosto alle 21.15 in un’Arena ancora tutta esaurita l’Italia affronta la Bulgaria, alle 18 c’è Romania-Svizzera. È l’ultima giornata di gare in Brianza, la Pool B continuerà poi a Torino.

La tappa di Monza dei Campionati Europei di Pallavolo femminile è organizzata da CEV e Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione del Comitato Regionale della Lombardia e del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco della Fipav, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Monza.