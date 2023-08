Europei di pallavolo a Monza: è il giorno di Italia-Svizzera, i risultati della Pool B

Venerdì 18 agosto, agli Europei di Pallavolo all’Arena di Monza è il giorno dell’Italia che gioca la seconda partita della manifestazione contro la Svizzera. Appuntamento alle 21 e biglietti ancora disponibili. Alle 18 apre il programma la partita tra Bosnia Erzegovina e Croazia.

Europei di pallavolo a Monza: successi di Bulgaria e Romania

Nelle partite del giovedì della Pool B da registrare i successi di Bulgaria e Romania ai danni di Bosnia Erzegovina e Croazia.

La Bulgaria di coach Lorenzo Micelli è salita a due vittorie in classifica grazie al successo per 3-1 sulla Bosnia (25-20, 25-19, 19-25, 25-18) a cui non sono bastati i 16 punti di Begic e i 18 di Boskovic.

Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria Europei di pallavolo Monza: Bosnia Erzegovina-Bulgaria

Europei di pallavolo a Monza, coach Micelli: “Ora sfidiamo l’Italia, mi auguro che l’arena sia piena”

“Eravamo un po’ sulle gambe dopo un ciclo di otto giorni molto intenso e si è visto; la Bosnia Erzegovina ha provato a rientrare in partita e ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a stringere i denti soprattutto mentalmente e a conquistare questa vittoria. Ora sfidiamo l’Italia: sarà una partita per imparare a giocare ad alto livello, non possiamo lottare per l’oro come le azzurre, ma cercheremo di metterle in difficoltà dal punto di vista psicologico. L’Italia è indiscutibilmente più forte di noi, non abbiamo nulla da perdere. Sarà un match da giocare per divertirsi e far divertire il pubblico. È sempre un onore affrontare l’Italia, la mia nazione. Mi auguro che sabato ci sia l’Arena piena: sarebbe bello vivere questa emozione“, ha detto Lorenzo Micelli pensando già all’impegno di sabato 19 agosto (ore 21).

Europei di pallavolo a Monza: Romania batte Croazia

Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia Europei di pallavolo Monza: Romania-Croazia

Dopo la sconfitta dell’esordio contro le azzurre, la Romania si è rimessa in pista con il 3-1 sulla Croazia (25-22, 25-21, 23-25, 25-19) trascinata dai 22 punti di Elizabet Inneh e dai 17 di Adelina Ungureanu.

Europei di pallavolo a Monza: in campo anche la Triuggio Marching Band

Europei di pallavolo Monza: la Triuggio Marching Band

Anche nella seconda giornata gli intermezzi tra i set sono stati animati dalle esibizioni musicali della Triuggio Marching Band. Il gruppo sarà presente anche per la prima partita dell’Italia.

Europei di pallavolo a Monza: biglietti disponibili

Sono ancora disponibili biglietti per assistere alle due gare del 18 agosto (Bosnia Erzegovina-Croazia alle 18 e Italia-Svizzera alle 21) e agli incontri di sabato 19 agosto. I tagliandi possono essere acquistati online o direttamente alla biglietteria dell’Arena, aperta dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio a partire dalle 15.30. I cancelli dell’impianto apriranno alle 16.30.