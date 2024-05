F1, Gp di Miami: primo trionfo per Lando Norris, a podio Verstappen e Leclerc

Lando Norris conquista la sua prima vittoria in Formula 1 dopo 110 gran premi ed aver rasentato il record di pilota più volte sul podio senza mai una conquista del gradino più alto. Il britannico, vincendo il Gran Premio di Formula 1 di Miami mina per la seconda volta da inizio stagione la supremazia del campione del mondo Max Verstappen, secondo alle spalle della McLaren a +7.612. A salire sull’ultimo gradino del podio è Charles Leclerc, mentre la Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz conquista la “medaglia di legno”. Sergio Perez chiude la top 5.

F1, Gp di Miami: la partenza

Alle 22 ora italiana i semafori si spengono dando il via al primo di tre Gran Premi tutti americani. Nonostante un paddock stravagante, la partenza sulla griglia di Miami si rivela essere molto minimale: Verstappen scatta molto bene dalla pole position mantenendo la prima posizione e scappando subito lontano dalle zone DRS, mentre il compagno di squadra Perez sbaglia la frenata in curva 1 regalando attimi di tensione. Meno buona la partenza delle due Ferrari ma se Leclerc riesce, a fine bagarre a mantenere la seconda posizione, stessa sorte non tocca a Sainz, infilato a sandwich tra le due McLaren di Piastri e Norris.

F1, Gp di Miami: l’uscita di pista di Verstappen e la Virtual safety car

Con Perez indagato per le procedure di partenza e le due McLaren che ritrovano in gara il buonissimo passo dimostrato in tutte le sessioni di pista del weekend (con Oscar Piastri che supera la Ferrari di Leclerc al quinto giro, mettendosi all’inseguimento di Verstappen), per l’iridato olandese – partenza a parte – non si dimostra la gara più pulita di carriera: al giro 22, infatti, esce di pista abbattendo un paletto. Senza alcun danno a quella che sarà l’ultima Red Bull progettata da Adrian Newey, l’escursione dell’olandese provoca il regime di Virtual Safety Car che compromette lievemente le strategie di piloti come Perez e Leclerc, appena fermatisi ai box.

F1, Gp di Miami: la vera safety car e la classifica

È tuttavia una vera Safety Car, quella che cambia definitivamente le carte in tavola: nel corso del ventinovesimo giro il pilota Haas Kevin Magnussen e l’americano di Casa Williams, Logan Sargeant, si scontrano a curva 3. Il pilota danese, ritenuto colpevole del contatto, riceverà poi 10 secondi di penalità, mentre Sargeant è costretto al ritiro. Con Piastri e Sainz, fermi per il cambio gomme nel giro precedente, Norris (senza aver ancora effettuato una sosta) diventa leader davanti a Verstappen (in pit in regime di VSC al ventiquattresimo passaggio).

F1 Gp di Miami: classifica gara – Infografica Sara Colombo

F1, Gp di Miami: Norris festeggia, Verstappen non ha feeling

All’agitarsi della bandiera verde Norris tiene testa a Verstappen e macina giri veloci su giri veloci, mentre l’olandese si apre via radio per comunicare al proprio team di non avere feeling con la macchina. Intanto il britannico di McLaren aumenta il divario con il Campione del Mondo fino a portare la vettura sulla linea del traguardo con più di sette secondi di vantaggio.