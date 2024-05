Formula 1, Verstappen protagonista a Miami: sua la pole della gara sprint

Il Circus della Formula 1 approda a Miami per la prima di tre tappe negli Stati Uniti: anche in Florida, proprio come nell’ultimo Gran Premio del Giappone, si gira con il formato sprint. Un’unica sessione di prove libere venerdì 3 maggio infatti ha lasciato spazio alla qualifica shootout che ha disegnato la griglia di partenza per la gara corta di sabato 4 maggio. Sarà nuovamente il campione del mondo Max Verstappen a partire dalla posizione del palo, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc. L’olandese ha fatto infatti segnare un tempo di 1’27’’641 in qualifica: un decimo meno del monegasco e due decimi più veloce del compagno di squadra Sergio Perez, in terza piazza. Inaspettatamente in top 5 anche la Racing Bulls di Daniel Ricciardo, mentre a chiusura delle prime cinque posizioni l’altra Ferrari: quella di Carlos Sainz. Delusione in casa Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell entrambi esclusi dal Q3.

Formula 1: le prove libere

La Red Bull arriva in Florida come sempre sotto ai riflettori: favorita del weekend americano, è sulla bocca di tutti anche per il “calciomercato” degli addetti ai lavori del paddock. Dopo 19 anni, infatti, Adrian Newey, ingegnere britannico, direttore tecnico di Red Bull e genitore di monoposto visionarie, ha comunicato l’intenzione di lasciare il team di Milton Keynes: si specula a favore di Aston Martin o Ferrari. La vettura di Maranello, per l’occasione di celeste dipinta, tuttavia, parte per il weekend con il piede sbagliato: subito in pista con entrambe le monoposto per provare la gomma dura, finisce in testacoda con il suo portacolori monegasco. Soli tre giri all’attivo e la frizione surriscaldata, la monoposto numero 16 di Leclerc non riesce a ripartire, causando la sospensione della sessione per cinque minuti. Dopo un errore nel primo giro, e diverse prove abortite per problemi tecnici all’impianto frenante, Verstappen si dimostra molto costante sia nel long run che sul giro lanciato, abbassando il record di giornata della pista a 1’28″595. McLaren piazza il secondo tempo con la monoposto numero 81 di Oscar Piastri, mentre Sainz lo segue in terza posizione.

Formula 1: le qualifiche della prova sprint

Alle 22.30 ora italiana, il semaforo verde in fondo alla pit lane dà il via al primo turno di qualifiche sprint: la prima monoposto a scendere in pista è la Ferrari di Leclerc, bisognosa di macinare chilometri dopo aver perso tutta la sessione di libere. Un traverso nel primo giro lanciato del monegasco tuttavia inaugura un primo turno di qualificazione difficile per la Ferrari che, nonostante la grande evoluzione della pista, sembra faticare a trovare il passo, rasentando l’esclusione fino a pochi minuti dalla fine del Q1. I 10 minuti di Q2 prendono il via senza Albon, Gasly, Zhou, Bottas e Sargeant, eliminati nella prima sessione. Con gomme medie nuove (per tutti), Perez è il primo a far segnare un crono, abbassato poi da Norris. La bandiera a scacchi elimina Russell, Hamilton, Ocon, Magnussen e Tsunoda, mentre Norris, Perez e Leclerc sono i più veloci. Benchè Verstappen non abbia ancora brillato, piazzandosi dietro alle due McLaren e alla Aston Martin di Fernando Alonso in Q1, e alle spalle di Leclerc in Q2, l’ultimo turno di qualificazione lo consacra poleman di giornata grazie ad un unico giro lanciato.

Formula 1: il programma di sabato 4 maggio

L’appuntamento con la gara sprint del Gran Premio di Miami è fissato per le 18 ora italiana di sabato 4 maggio, mentre a seguire, alle ore 22 avranno luogo le seconde qualifiche del weekend: quelle che decreteranno la griglia di partenza per la gara di domenica 5 maggio.