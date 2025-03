Cross: Luca Alfieri campione italiano di campestre a Cassino

Luca Alfieri di Limbiate ha realizzato un sogno. L’atleta ha vinto a Cassino, con una prestazione maiuscola, il titolo italiano assoluto di corsa campestre. Nella gara tricolore, dopo il via, Alfieri, si è messo subito in testa al gruppo degli italiani, mentre davanti, per il Campionato di Società, hanno battagliato atleti africani (la prova è stata vinta dal burundese Celestin Ndikumana, Atl.Vomano). L’azione del brianzolo della Casone Noceto, allenato da Mario Scirea, non ha conosciuto appannamenti, così Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) campione in carica, si è allontanato progressivamente insieme agli altri italiani. Sul traguardo, dopo tre stranieri, è transitato Alfieri che sui 1° Km ha vinto il tricolore in 30’24” e con un vantaggio di mezzo minuto su Selvarolo.

«Ce l’ho fatta – ha detto l‘atleta – che potesse essere la giornata giusta, l’ho capito da come stavo nei primi giri. Con questo titolo ho confermato di essere un buon interprete della campestre, e di poter dire qualcosa anche a livello internazionale».

Cross: Luca Alfieri campione italiano di corsa campestre, carriera iniziata con la gara scolastica

Luca Alfieri ha cominciato con una campestre scolastica, all’età di nove anni, e da allora non ha più smesso. Si è avvicinato all’atletica con Virginia Lo Giudice e poi sotto la guida di Mario Scirè ha conquistato il suo primo titolo italiano da allievo nel 2016, quello dei 10 Km su strada, replicato nella stagione successiva quando ha vinto anche nella campestre di categoria. È stato il miglior azzurro tra gli under 20 agli Europei di cross nel 2017 e nel 2019, oltre che tra gli under 23 nel 2021. Ha avuto fratture da stress che lo hanno frenato più volte. Nel 2022 ha vinto i tricolori promesse dei 5000 e del cross, nel 2024 ha riscritto i personali su 5000, 10.000 e mezza maratona. Diplomato al liceo classico di Saronno, si è laureato in fisioterapia alla Statale di Milano.

Atletica Terrani Chiara atl.Desio camp.regionale cross cadette 2025 – foto Fidal

Cross: a Cassino secondo posto per la Lombardia Cadetti

Nel “festival del Cross” a Cassino inoltre Riccardo Mugnosso, ex Vis Nova Giussano, si è classificato al 36° posto mentre la Lombardia Cadetti (in squadra l’atleta brianzola Chiara Terrani Atl. Desio) ha conquistato il secondo posto assoluto nella Classifica Combinata (gare maschili + gare femminili).