I prati del Parco della Mandria di Venaria Reale (Torino) hanno ospitato il cross internazionale, valido come prova indicativa per la composizione della squadra azzurra in vista degli Europei di corsa campestre a Bruxelles domenica 10 dicembre. Nella gara assoluta maschile (9,8 km) vinta da Yeman Crippa, Luca Alfieri, brianzolo di Limbiate affiliato all’Atletica Casone Noceto, già vincitore del Cross Valmusone, ha colto un ottimo quarto posto in 28:33 a 1” dalla terza piazza di Yassin Bouih e a 20” da Crippa, risultato che l’ha confermato ai vertici della specialità.

Atletica: Alfieri a un soffio dal podio al cross internazionale di Venaria Reale, chi è l’atleta di Limbiate

Alfieri è nato il 31 ottobre 2000 a Desio ma risiede da sempre a Limbiate. Ha cominciato a gareggiare con una campestre scolastica, all’età di nove anni, e da allora non ha più smesso. Si è avvicinato all’atletica con Virginia Lo Giudice e poi sotto la guida di Mario Scirè alla Pbm di Bovisio Masciago, ha conquistato il suo primo titolo italiano da allievo nel 2016, quello dei 10 chilometri su strada poi bissato nella stagione successiva quando ha vinto anche nella campestre di categoria. È stato il miglior azzurro tra gli under 20 agli Europei di cross nel 2017 e poi nel 2019, oltre che tra gli under 23 nel 2021. Nel 2022 ha vinto i tricolori promesse dei 5000 ed anche del cross. Diplomato al liceo classico di Saronno, studia fisioterapia alla Statale di Milano.