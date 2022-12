Atletica: Bado argento U23 agli Europei di Cross, Alfieri quinto con l’Italia

Una gara dei Campionati Europei disputati a Venaria Reale, impreziosita dalla conquista della medaglia d’argento, per Aurora Bado è da rubricare come uno dei più importanti successi sportivi ottenuti in una carriera dalla giovane figlia d’arte. Nella impresa della squadra femminile italiana seconda classificata nella Categoria Under 23 negli Europei di corsa campestre, c’è anche il suo sigillo.

Atletica: la gara Under 23

Stimolata dall’impresa di Nadia Battocletti (Gs.Fiamme Azzurre) la seconda azzurra al traguardo, è stata la ventenne figlia di Ornella Ferrara eccellente 14esima in 21:06 (il tempo stampato sul suggestivo e molto duro tracciato di 5722 metri del “La Mandria Park” a Venaria Reale sede degli Europei) pur al primo anno di categoria capace soprattutto di portare punti fondamentali (assieme alla Battocletti e a Giovanna Selva quest’ultima del Gs.Carabinieri) per mettersi l’argento al collo. Nel team azzurro Under 23 c’erano pure Ludovica Cavalli (Aeronautica) con un 30esimo posto di buon valore tecnico per questa ragazza che a livello civile gareggia per la Bracco Atletica e Sara Nestola (Team Corradini).

Atletica, Bado: “Veramente magico”

“È stato veramente magico: gareggiare con queste fantastiche ragazze è un onore” ha dichiarato Aurora appena raggiunto il traguardo.

Atletica: chi è Aurora Bado

L’atleta è figlia di Ornella Ferrara di Binzago, una delle migliori maratonete azzurre di sempre e bronzo ai Mondiali nel 1995, ed è cresciuta anche sotto le direttive di suo papà Corrado, specialista delle lunghe distanze. Aurora dalla fine del 2021 è seguita dal fratello Riccardo. Nel 2022 è stata protagonista di notevoli progressi nella mezza maratona fino a 1h12:03. Diplomata all’istituto tecnico agroalimentare, studia scienze dell’alimentazione e gastronomia con l’obiettivo di diventare nutrizionista.

Atletica Luca Alfieri 2022

Atletica: Luca Alfieri della Pbm

A Venaria, Luca Alfieri di Limbiate ha contribuito a posizionare al quinto posto l’Italia Under 23 maschile. L’atleta della Pbm Bovisio Masciago ha provato a stare davanti con i migliori, pur accusando la fatica è arrivato in 25esima posizione che rappresenta il suo secondo miglior piazzamento nei cinque europei a cui ha partecipato.