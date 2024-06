Atletica: pass tricolore per Polzonetti, Donola e Alfieri

Nel Challenge nazionale assoluto dove erano in palio pass per i Campionati Italiani Assoluti in calendario a La Spezia il 29 e il 30 giugno, alcuni atleti brianzoli sono tornati a casa con in tasca il prezioso tagliando in quanto, come da regolamento, si sono classificati entro il terzo posto nella rispettive specialità. Invece quelli posizionatisi dal quarto posto in poi dovranno affidarsi ad un ripescaggio che verrà effettuato solo per raggiungere un “target number” previsto per ogni specialità.

Atletica: pass tricolore per Polzonetti sui 100 ostacoli

Tra le prime atlete ad essere promosse si è inserita Celeste Polzonetti (Bracco) dopo aver vinto la gara dei 100 metri ostacoli. La junior di Desio si è imposta in batteria mentre in finale, pur non partendo benissimo, ha portato a casa un prezioso successo ottenendo con 13.41 il primato stagionale a 5/100 dal PB, battendo Sandra Milena Ferrari (La Fratellanza Modena, 13.58) e l’altra junior Martina Agostini (Assindustria Sport, 13.64).

Atletica: pass tricolore per Donola sui 200 metri

Ha messo in chiaro i suoi propositi anche il medese Mattia Donola (CS Carabinieri) che sui 200 m ha stampato il primo tempo sia in batteria (21.14) sia in finale (21.32) battendo di misura (21.34) Damiano Dentato (Rieti), mentre il terzo posto l’ha conquistato Enrico Cavagna (Quercia Dao Conad, 21.49). Nei 100m, altro pass per Donola classificatosi terzo in 10.46 nella gara vinta da Luca Cassano (Aeronautica Militare) in 10.35 davanti ad Eric Marek (Atl.Bergamo) in 10.46.

Atletica: pass tricolore per Alfieri sui 5mila metri

Nei 5000 metri maschili, gara decisamente tirata con Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Pietro Pellegrini (Atl. Firenze Marathon) e Luca Alfieri di Limbiate (Atl. Casone Noceto) in fuga con lo stesso Alfieri quale “locomotiva”: Cavagna nel finale ha centrato la progressione vincente e con 13:53.79 si è migliorato di 8 secondi sfondando per la prima volta il muro dei 14 minuti; Alfieri è si è classificato al secondo posto qualificandosi con 14:00.47 mentre Pellegrini ripreso dagli inseguitori si visto sfilare dalle mani il terzo biglietto per la Liguria da Sebastiano Parolini (Vertovese, 14:08.15).