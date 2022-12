Europei di corsa campestre: a Venaria reale anche Bado e Alfieri in azzurro

Sale la febbre da Campionati europei di corsa campestre in programma domenica 11 dicembre nel Parco La Mandria a Venaria Reale. In una super nazionale italiana femminile ci sarà anche Aurora Bado della Free Zone, oro ai Campionati Mediterranei U23 di Pescara sui 5000m.

Europei di corsa campestre: Bado figlia d’arte

L’atleta è figlia di Ornella Ferrara e Corrado Bado. La mamma, nata a Limbiate ha vissuto a Binzago e corso con la maglia Pbm di Bovisio. Da maratoneta ha vinto il bronzo ai Campionati del mondo di atletica leggera 1995 di Göteborg. Aurora Bado lo scorso anno era già in azzurro come Luca Alfieri (Pbm Bovisio). L’atleta particolarmente a proprio agio sui prati, è al quinto “gettone” azzurro nell’EuroCross dopo le prove Under 20 nel 2017 (quando era ancora allievo), 2018 e 2019 e la gara Under 23 del 2021.

Aurora Bado

Europei di corsa campestre: il futuro di Alfieri

Per Alfieri, brianzolo di Limbiate, decano ormai degli Europei di cross giovanili, quindi si tratta di una gara particolare. Non solo sarà la sua ultima tra gli Under 23 (almeno sulla carta), ma anche l’ultima in maglia Pbm Bovisio. Il 22enne atleta infatti, d’accordo con la sua storica società, dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Atletica Casone Noceto, squadra leader nella corsa prolungata, strada e cross, campione d’Italia di corsa campestre. Un team dove gareggiano top runner mondiali del calibro di Oscar Chelimo e Jacob Kiplimo ed altri azzurri.

Alfieri e la Pbm Bovisio: “Siamo orgogliosi per Luca”

Sarà per Alfieri l’occasione per vivere una nuova dimensione dell’atletica, più professionistica, senza però perdere i contatti con la società che l’ha cresciuto. Anzi. “Siamo contenti e orgogliosi per Luca” ha detto il presidente della Pbm Bovisio Ottavio Alvisi, anche lui un passato da valido mezzofondista in maglia viola. “Abbiamo visto crescere un ragazzo che ha raggiunto grandi traguardi, sia nel cross che in pista. Le nostre porte sono sempre aperte per lui”.