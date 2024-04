Chiusura della stagione invernale 2023-2024: nella sala Gandini a Seregno, si sono svolte le premiazioni di atlete ed atleti del GS I Camosci che hanno gareggiato con importanti riscontri nelle gare di livello internazionale e nazionale nonché i partecipanti al corso di sci fondo svoltosi a Campra (Canton Ticino) con a fianco, i giovani che hanno aderito al progetto “giocare, sciare si può fare” nato grazie ad un bando indetto dall’amministrazione comunale.

Sci di fondo: tutti I Camosci premiati a Seregno, Lucia Broggini e Maffeis

A fare gli onori di casa i presidenti del GS I Camosci Davide Maffeis e del Gruppo Camosci Pino Tagliabue con a fianco, tra gli altri, Ruggero Redaelli Presidente della BCC di Carate Brianza e gli amministratori dell’istituto di credito Daniele Oggioni e Roberto Poltronieri.

La prima atleta ad essere premiata è stata Lucia Broggini (figlia d’arte che abita a Vedano al Lambro) che nelle gare più importanti riservate ai giovani fondisti ha conquistato il quarto posto nella staffetta e decimo individuale ai Campionati Italiani categoria allievi a Santa Caterina Valfurva, il miglior risultato di un atleta dei Camosci di questa categoria. Quindi è toccato a Davide Maffeis, vincitore di una medaglia d’oro e due d’argento ai Gioghi Olimpici Invernali di Vermiglio; a Pietro Broggini, allenatore e maestro di sci, Guido Ricca Campione Italiano Winter Triathlon categoria master a Cogne.

Sci di fondo: tutti i Camosci premiati a Seregno, Colnaghi Calissoni e Ricca

Assente per motivi di lavoro la inossidabile campionessa Laura Colnaghi Calissoni (abita ad Aicurzio) che in questa stagione ha impreziosito il suo palmares conquistando tre medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Invernali quindi due titoli ai Campionati Italiani sci di fondo, categoria Master F4 e la Coppa Italia Master Cat. F4 ad Asiago. Assente anche Mattia Ricca, in quanto convocato nella squadra italiana ai Campionati Europei di pattini in linea.

Sci di fondo: tutti i Camosci premiati a Seregno, i corsi

Poi sono sfilati le atlete e gli atleti che hanno gareggiato nella stagione agonistica appena conclusa, ed i partecipanti al progetto “Giocare, sciare si può fare” oltre agli iscritti al corso di sci fondo per ragazzi e adulti Campra 2024.