Ciclismo, Velo Club Sovico pronto all’avvio della nuova stagione omaggia tutti i suoi campioni

Il Velo Club Sovico ai nastri di partenza per la stagione si dà la carica esaltando la strada che hanno fatto ex atleti oggi diventati grandi nel ciclismo. Un omaggio a chi ha iniziato a Sovico a correre in bicicletta e che oggi sta mostrando a tutti grandi qualità, ma anche una bella promozione societaria per un team che crede fortemente nei giovani ed ha capacità gestionali non comuni.

Velo Club Sovico: Giovanissimi al via ad aprile, Allievi verso il collegiale di Cecina

Mentre procede a ritmo spedito l’avvicinamento degli atleti del Velo Club Sovico alla nuova stagione, coi Giovanissimi impegnati tra palestra e mountain bike aspettando con impazienza il mese di aprile per poter debuttare in gara, ed i ragazzi della categoria Allievi impegnati nell’attività su strada nell’attesa di effettuare un collegiale a Cecina dove perfezioneranno le ultime fasi della preparazione in vista del primo appuntamento stagionale del 26 marzo, c’è chi è già entrato nel vivo degli impegni che contano.

Omaggio agli ex atleti Velo Club Sovico diventati dei campioni

“E’ il caso di alcuni ex atleti del Velo che, dopo aver vestito la gloriosa maglia gialloblu, sono approdati alle categorie maggiori affrontando nuove sfide nell’élite del ciclismo. A loro l’augurio del Velo Club Sovico per un’altra stagione ricca di soddisfazioni” affermano dalla società ricordando i corridori che oggi sono esempio di tenacia e forza. Emma Redaelli, sovicese di nascita, sia in termini anagrafici che “ciclistici”, è cresciuta al Velo Club ed ora è una atleta della formazione Uae Development Team.

I campioni Velo Club Sovico: Emma Redaelli, Nizzolo, Luca e Andrea Colnaghi, Filippo Conca

Giacomo Nizzolo, che con la società di Sovico ha cominciato a pedalare da Giovanissimo, da diversi anni ha intrapreso la carriera professionistica inanellando innumerevoli successi tra cui il campionato europeo e due campionati italiani, a tutt’oggi difende i colori della Israel Premier Tech. Ed ancora, Luca Colnaghi, professionista tra le file della Green Project Bardiani Csf Faizanè; Filippo Conca, alfiere della formazione svizzera Q36.5; Andrea Colnaghi, impegnato in questa stagione col team Onec e Davide Ferrari, che nel 2023 vestirà la maglia della formazione veneta Solme-Olmo.