Ciclismo: Nizzolo apre la Vuelta a San Juan con un terzo posto in volata

Giacomo Nizzolo ha inaugurato sulle strade dell’Argentina la stagione agonistica (per il popolare atleta brianzolo è la tredicesima da professionista) classificandosi al terzo posto nella prima tappa della Vuelta a San Juan vinta da Sam Bennet. L’atleta irlandese della Bora Hansgrohe, perfettamente pilotato da Van Poppel, ha firmato il successo numero sessanta della sua carriera, il suo secondo in terra argentina, ed ha coperto i 144 km del percorso in 3 ore 19’ alle media oraria di Km. 43,330. Seconda posizione per Michael Morkov della Soudal Quick Step e terza per Giacomo Nizzolo della Israel Premier Tech.

Ciclismo: Vuelta a San Juan in Argentina, finale convulso per la prima tappa decisa allo sprint

La tappa si è decisa allo sprint, con un finale convulso caratterizzato da una caduta a 10 km dall’arrivo che ha spezzato il gruppo (solo un’ottantina di atleti sono arrivati al traguardo accreditati dello stesso tempo) e da un errore di corsia da parte di alcuni concorrenti che, tratti in inganno dalla traiettoria di alcuni motociclisti, all’ultimo chilometro hanno imboccato la corsia di sinistra dell’ampia strada, trovandosi poi costretti a tornare sul percorso designato e venendo di fatto tagliati fuori dalla volata.

Ciclismo: Vuelta a San Juan, sesto Elia Viviani

Chi non ha sbagliato nulla è stata la Bora Hansgrohe, con Danny Van Poppel stupenda guida per Bennett, il quale non ha avuto problemi a lasciarsi alle spalle il resto della comitiva. Oltre al terzo posto di Nizzolo, da segnalare la sesta piazza dell’italiano Elia Viviani del team INEOS Grenadiers.

Ciclismo: Nizzolo apre la Vuelta a San Juan, “partire con un podio non è male”

Giacomo Nizzolo, miglior italiano al traguardo, ha così commentato il suo terzo posto: “Partire con un podio non è male. La volata è stata molto più veloce di quello che mi aspettavo, c’era vento a favore quindi sostanzialmente dove eravamo quando abbiamo lanciato lo sprint siamo rimasti. Probabilmente non ho ancora la cadenza che mi serve per provare a fare meglio, ma quelli che mi sono arrivati davanti hanno senz’altro meritato. Siamo partiti con il piede giusto, la squadra nel finale ha lavorato molto bene e questo è ciò che mi interessava di più quindi guardiamo avanti con fiducia. Nei prossimi giorni ci sono tante altre occasioni”.