Ciclismo: lo Sport Club Mobili Lissone si rinnova nel logo e nel direttivo

È un 2023 di cambiamenti e novità per la storica società di ciclismo di Lissone: dopo ilrinnovo del consiglio direttivo, ecco la seconda “tappa” del percorso di rinnovamento. Arriva infatti il nuovo logo per lo Sport Club Mobili Lissone. A svelarlo la società. <Continuano i cambiamenti per lo Sport Club Mobili Lissone- annuncia la società – dopo il rinnovo del direttivo, con l’inizio dell’anno arriva il nuovo logo, un rinnovamento fortemente voluto dal giovane consiglio direttivo che segna solo la prima delle tante novità in programma>. I colori rimangono quelli delle origini, bianco e azzurro, ma è l’immagine di una bicicletta a rimarcare il forte legame e l’appartenenza allo sport delle due ruote. Per lo Sport Club Mobili Lissone il nuovo anno porta con se’ nuove sfide ed obiettivi, ma con valori che rimangono sempre fedeli alle origini.

Ciclismo: lo Sport Club Mobili Lissone si rinnova anche nel direttivo

Il 2023 è una pagina tutta da scrivere, per una delle associazioni sportive più gloriose della storia della città di Lissone. Il nuovo direttivo e al lavoro. Enrico Biganzoli, storico esponente della società, è stato eletto presidente ed è subentrato a Silvano Lissoni che rimane in società come presidente onorario. Per i prossimi 4 anni il direttivo è composto (oltre al presidente Biganzoli che avrà anche la delega economica), dal presidente onorario Silvano Lissoni, dal vice presidente (con deleghe economica, safety & security) Marco Gontel; ed ancora, segretario amministrativo è invece Ivan Fossati. Consiglieri con delega al settore giovanile sono Alessandro Rolandi, Roberto Colciago e Paolo Ruggeri, direttore sportivo Ivan Saviola. Ed ancora, consiglieri con delega alla comunicazione Caterina Baglioni e Andrea Calatroni, consigliere con delega alla comunicazione visiva Luca Petrillo, mentre Luigi Foglio ha la delega alla logistica. Consigliere con delega all’abbigliamento, Fulvio Villa. Altri consiglieri: Roberto Brivio, Aldo Gibellini, Luca Rimondi e Sergio Motta.

Ciclismo: lo Sport Club Mobili Lissone si rinnova e il ruolo di Lissoni

Lo Sport Club Mobili Lissone ha voluto rimarcare l’incarico speciale per Silvano Lissoni che subentrato al presidentissimo Romano Erba– spiega la società– “per anni ha guidato onorevolmente lo Sport Club Mobili Lissone, e che ora con orgoglio ha accettato di restare in veste di presidente onorario”. Passione sportiva, impegno organizzativo di gare, attenzione alle giovani generazioni e poi la promozione della storica Coppa Agostoni che porta in alto il nome di Lissone. Per lo Sport Club Mobili Lissone si apre una nuova fase nello spirito di rinnovamento, ma al contempo di mantenimento di tutti quei punti di riferimento che da decenni fanno grande una società di ciclismo conosciuta ben oltre i confini nazionali.