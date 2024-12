Serie A, Lecce-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

Domenica 15 dicembre, allo stadio “Via del Mare” di Lecce, va in scena un delicato scontro diretto per la salvezza: Lecce e Monza si affrontano per la sedicesima giornata di Serie A. Calcio di inizio in programma per le ore 12.30 in uno spezzatino che si preannuncia di fuoco. Salentini e brianzoli sono entrambi reduci da una sconfitta: i giallorossi del nuovo corso Giampaolo hanno perso 4-1 in trasferta contro la Roma mentre i biancorossi di Nesta hanno ceduto il passo all’Udinese che ha espugnato la terra di Teodolinda col risultato di 2-1.

🧐 Curiosità: si affrontano i peggiori attacchi della Serie A. Il Lecce, che ha realizzato solo otto reti in campionato, detiene questo primato negativo. Alle sue spalle c’è subito il Monza, a quota 13 reti, in coabitazione con il Genoa di Patrick Vieira.

🧐 Curiosità: l’attaccante del Lecce, Nikola Krstovic, è il migliore della Serie A per tiri totali, ossia 58; alle sue spalle c’è il Taty Castellanos della Lazio a quota 58 mentre al gradino più basso del podio, a quota 50, c’è Moise Kean della Fiorentina.

🧐 Curiosità: il difensore del Monza, Armando Izzo, è il primo in Serie A per falli commessi, ovvero 33.

🟡🔴Nel Lecce è assente per infortunio Gaspar, al suo posta gioca Jean, mentre Dorgu è arretrato nel ruolo di terzino sinistro e a centrocampo Berisha vince il ballottaggio con Ramadani. In attacco confermato il tridente composto da Pierotti, Krstovic e Tete Morente.

⚪🔴Nel Monza mister Nesta rinuncia al suo primo attaccante, il bosniaco Djuric, per un problema muscolare al flessore: spazio, dunque, a Mota Carvalho supportato da Maldini e Caprari. Come vi avevamo preannunciato, nelle nostre probabili formazioni, sull’out di destra Birindelli ha avuto la meglio su Pedro Pereira. Sorpresa in difesa: assieme a Izzo e Pablo Marí c’è Caldirola al posto di A. Carboni.

Le formazioni ufficiali

🟡🔴 LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Marco Giampaolo.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.