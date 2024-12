Serie A, le probabili formazioni di Lecce-Monza

Al “Via del Mare” di Lecce, domenica 15 dicembre, va in scena uno spezzatino di fuoco. La sedicesima giornata di Serie A mette di fronte Lecce e Monza, entrambe in lotta per non retrocedere. Nel delicato scontro diretto ci sono in palio punti pesanti per indirizzare l’immediato futuro delle due compagini. Il nuovo Lecce di Marco Giampaolo, che ha collezionato quattro punti in tre partite, è reduce dalla sconfitta dell’Olimpico maturata per 4-1 contro la Roma di Ranieri. I giallorossi, dopo il cambio di guida tecnica, hanno però mostrato segnali di risveglio espugnando Venezia grazie al gol di Dorgu e pareggiando meritatamente contro la Juventus con il primo centro di Rebic al tramonto del match. Il Monza di Alessandro Nesta, con il tecnico romano che si gioca mezzo panettone, è in crisi di risultati ma non di prestazioni nelle quali la squadra brianzola ha raccolto meno di quanto prodotto sul campo e, nonostante il penultimo posto in graduatoria, detiene la miglior difesa tra le squadre della seconda parte di classifica. Nei due precedenti di Serie A, disputati in terra salentina, l’incontro è terminato 1-1.

Scelte di formazione Lecce: emergenza in difesa per Giampaolo

🟡🔴 Problemi in difesa per Giampaolo che, oltre all’infortunato Gallo, non può fare affidamento sul centrale Gaspar che ha subito un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore: al suo posto, accanto a Baschirotto, dovrebbe giocare Jean (visto l’attacco febbrile di Pelmard, ndr) con l’arretramento di Dorgu a terzino sinistro che tornerebbe difatti al suo ruolo naturale. Confermata la diga di centrocampo composta da Coulibaly, Ramadani e Rafia. In attacco l’unico sicuro del posto è Krstovic (due reti siglate contro il Monza nella scorsa stagione, ndr) mentre ai suoi lati tre calciatori sono in lizza per due maglie: Tete Morente e Pierotti sono in leggero vantaggio su Rebic.

Scelte di formazione Monza: indisponibile Djuric, tocca a Mota Carvalho

⚪🔴 Assenza pesante in casa Monza dove mister Nesta deve rinunciare anche al terminale offensivo Djuric per un problema muscolare al flessore. Alla lunga lista degli indisponibili si aggiunge anche Ciurria, out per una sindrome influenzale. Capitolo formazione dove il tecnico romano dovrebbe confermare per nove undicesimi la stessa formazione scesa in campo nell’ultimo turno contro l’Udinese di Runjaic: davanti a Turati confermato il trittico difensivo composto da Izzo, Pablo Marí e A. Carboni; muscoli e dinamismo nella zona nevraglica di centrocampo con Bondo e Bianco centrali, anche se non è esclusa dal 1′ la carta Sensi che ha giocato l’ultimo scampolo del match contro i friulani; sulle corsie esterne agiranno Kyriakopoulos e Birindelli, quest’ultimo in ballottaggio con Pedro Pereira; scelte obbligate in zona offensiva dove sulla trequarti Caprari e Maldini daranno supporto all’unica punta Mota Carvalho, con il portoghese che proverà ad impreziosire il bottino di quattro reti in campionato.

Le probabili formazioni

🟡🔴 LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Marco Giampaolo.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.