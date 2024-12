Ginnastica artistica, titoli e medaglie per la Pro Lissone alle finali nazionali di Rimini

Grande prova delle ginnaste della Pro Lissone a Rimini nelle finali Nazionali Winter Edition 2024 nelle quali hanno vinto titoli e medaglie. Innanzitutto nella gara dove erano in pedana atlete provenienti da tutte le Regioni, nella categoria LA Avanzato A3 Chiara Zeni ha conquistato un buon 21mo posto in una classifica, come sempre nelle fasi nazionali, lunghissima. Passando al livello LB Avanzato A2 Isabel Borriero ha raggiunto il 19mo posto. Sempre nella divisione LB Avanzato, categoria A1, Elena Cavagnuolo ha portato per la prima volta le Pro Lissone sul podio con uno splendido argento quindi, nel duo con la compagna di colori Martina Perego, si è messa al collo un bronzo pesantissimo. Si sale d’età con le Junior, dove le biancoblù Linda Sanfilippo, Noemi Rendina e Benedette Ferrari si sono inserite, rispettivamente, all’11mo, 15mo e 17mo posto; nella junior 3, Carlotta Peyre ha ottenuto il 18mo piazzamento.

Linda Sanfilippo e Carlotta Peyre Cat.LB

Ginnastica artistica: medaglia d’oro per Cavagnuolo e Perego della Pro Lissone

Lasciate le gare individuali, le ginnaste lissonesi hanno proseguito il trend positivo vincendo medaglie innanzitutto quella d’argento nel Duo LB junior 2 grazie all’ottima prova di Benedetta Ferrari e Noemi Rendina che confermando la solida preparazione tecnica e artistica. Brillano anche in coppia Elena Cavagnuolo e Martina Perego che, insieme, si sono messe al collo la medaglia d’oro in un livello dove hanno dominato grazie alla loro precisione nell’eseguire i vari esercizi. Un altro duo, composto da Linda Sanfilippo e Carlotta Peyre, che con tutta la grinta di cui è capace ha afferrato il terzo posto.

Il duo Noemi Rendina, Benedetta Ferrari vice campionesse italiane cat. junior 2 LB

Lasciato il segno nel livello LB, la compagine lissonese si è distinta anche nella categoria LC, nel livello base, junior 2, con il decimo posto di Sofia Trabattoni; mentre le A4 Susanna De Toni, Arianna Pignattelli e Marika De Piano, si sono classificate nell’ordine al 13mo, 15mo e 23mo posto. Sempre nella categoria LC Avanzato, Giorgia Ercoli si è laureata vicecampionessa italiana nella categoria A4 seguita all’ottavo posto dalla compagna di colori Sofia Bianchi. Nel duo LC open, 15mo posto per Sofia Trabattoni e Marika De Piano; sesto per la coppia formata da Arianna Pignattelli e Susanna De Toni. Da ultimo, nel livello LD base junior, grande prestazione di Matilda Benevento con un eccellente 9° posto.

Tutte le ginnaste sono tornate al lavoro in palestra insieme agli altri ginnasti della Pro Lissone, per preparare il saggio di fine anno “Luci di Natale”, in programma il 22 dicembre al Palazzetto Ripamonti di via Tarra.