Ciclismo: la nuova linea verde della Namedsport di Usmate Velate

Dopo un 2022 che ha regalato otto podi ma nessun successo, la Namedsport Uptivo di Usmate Velate cambia pelle e punta su un gruppo giovanissimo e rinnovato per costruire un progetto a medio lungo termine. Il roster per la stagione 2023, forte di undici atleti, conta ben otto ragazzi classe 2004, al debutto nella categoria Under 23.

Ciclismo: la nuova linea verde della Namedsport, l’organigramma

Affidata al manager Paolo Riva, che bene ha fatto nella sua lunga carriera in ammiraglia e non solo, la formazione brianzola sponsorizzata da Fabio Canova (Namedsport) e dall’azienda Uptivo Matter of Intensity di Carate Brianza, è stata costruita principalmente sui giovani atleti al debutto nella categoria Under 23.

Ciclismo: la nuova linea verde della Namedsport, la squadra

Dalla passata stagione sono rimasti Marco Olivieri (unico Elite del team) e Riccardo Santamaria. Ben otto gli innesti tutti nati nel 2004: il brianzolo di Desio Thomas Chianello, il milanese di Cassina de’ Pecchi Riccardo Sacchetti (questi atleti nella scorsa stagione hanno indossato la maglia dell’Us Biassono dove sono stati guidati dai tecnici Paolo Brugali e Matteo Freguglia con una sottolineatura per le due vittorie conquistate da Sacchetti, il 5 giugno a San Damiano d’Asti e il 7 agosto a Vaprio D’Agogna, nel novarese); il bresciano di Coccaglio Michele Festa (dal Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano); il varesino di Tradate Fabio Giancristofaro (dalla Bustese Olonia); il bergamasco di Zogno Luca Rinaldi e il milanese di Vaprio d’Adda Christian Bramati (entrambi ex Sc.Romanese), l’orobico di Barzana Michael Stucchi (Gs.Massì Supermercati) e il lecchese di Erve Samuele Valsecchi (Canturino 1902 Asd). Completa l’organico il promettente danese Mattias Nordal, classe 2001 originario di Ringsted.

Ciclismo: la nuova linea verde della Namedsport, le caratteristiche

Sulla carta il fattore esperienza dovrebbe essere rappresentato da Nordal, Olivieri e Santamaria, mentre la pattuglia dei cosiddetti “debuttanti” dovrà fare esperienza per affrontare gli impegni della nuova categoria. Per quanto riguarda invece la parte tecnica, la squadra pedalerà in sella ai Cicli Guerciotti modello E-740.