Ciclismo: orgoglio brianzolo a Lissone per la Coppa Agostoni

È Lissone ad aprire quest’anno il Trittico Regione Lombardia di ciclismo. E giovedì 29 settembre l’orgoglio brianzolo ha caratterizzato la partenza della storica Coppa Agostoni, giunta alla 75esima edizione. Ben 21 le squadre iscritte, di cui 9 World Tour. Parata di campioni, su tutti Vincenzo Nibali (che alla partenza ha parlato di “un percorso nuovo, ma con margini per inventarsi qualcosa di buono”) Simon Yates, Gianni Moscon, Matteo Trentin e il vincitore dell’edizione 2021 Lutsenko. Senza dimenticare Alejandro Valverde che ha regalato a Lissone il suo saluto spagnolo dicendosi felice di essere alla partenza.

Ciclismo: orgoglio brianzolo a Lissone, presentazione alla Cleaf

Organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, la Coppa Agostoni è stata salutata nella mattinata di giovedì 29 da appassionati ed autorità. Presenti allo stabilimento Cleaf, dove si è tenuta la presentazione delle squadre e la partenza ufficiosa, i vertici del ciclismo a cominciare dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni.

“Siamo qui da tifosi e ci auguriamo che vinca un italiano” ha dichiarato. Accanto a lui Ruggero Cazzaniga, vice presidente federale e lissonese: “Abito a poche centinaia di metri da qui (stabilimento Cleaf ndg)-la Coppa Agostoni è storia e tradizione e il pubblico brianzolo gioisce per questo evento”.

Sul palco delle autorità e dei campioni di ciclismo, anche il sindaco di Lissone Laura Borella e l’assessore allo sport Giovanni Camarda che hanno rimarcato il prestigio della manifestazione e e l’orgoglio di un’intera città.

Ciclismo: orgoglio brianzolo a Lissone, targa alla memoria di Romano Erba

Momento di commozione quando il presidente ed il vice presidente dello Sport Club Mobili Lissone, Silvano Lissoni ed Enrico Biganzoli, hanno donato una targa ricordo alla vedova di Romano Erba, l’indimenticato presidentissimo della società organizzatrice della Coppa Agostoni.

Ed è stata la signora Gabriella a dare il via alla corsa insieme al sindaco di Lissone. Il percorso 2022 è stato modificato, limitando la permanenza nel centro di Lissone alla partenza e all’arrivo ed esplorando nuove strade nel territorio.

Ciclismo: orgoglio brianzolo a Lissone, la gara

Sarà una Coppa Agostoni “a tutta Brianza”, che grazie al nuovo tracciato segnerà un record nell’altimetria della corsa: oltre 3.000 metri di dislivello positivo. Il finale più “nervoso” favorirà la riuscita di eventuali fughe. Dopo la partenza, la corsa percorrerà un primo anello di 58 km che tocca le località di Albiate, Carate, Briosco, Capriano, Renate e Cremella, qui lambisce il Circuito del Lissolo (salendo però a Sirtori) e prenderà poi la via per Viganò, Missaglia, Lomagna, Rogoredo, Lesmo, Triuggio e infine di nuovo Albiate, dove i corridori ripercorreranno la prima metà del largo anello fino a Cremella, superata la quale entreranno nel Circuito del Lissolo che da percorrere per quattro volte, per fare ritorno a Lissone per la seconda metà dell’anello protagonista in avvio di corsa.

La premiazione è in programma intorno alle ore 16 sul podio di via Giacomo Matteotti, a Lissone, dove è situato il traguardo.