Ciclismo: il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni, da Lissone “a tutta Brianza”

Si corre giovedì 29 settembre e quest’anno è una edizione speciale. La Coppa Agostoni di Lissone compie 75 anni (nata nel ’46) e torna a splendere con 9 squadre World Tour già confermate al via.

La “classica d’autunno” aprirà il Trittico lombardo, l’altro classico che riunisce Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine.

Ciclismo, il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni: cambia il percorso

La principale novità del 2022 è la modifica del percorso, che anche per favorire la viabilità in un giorno feriale limita la permanenza nel centro di Lissone alla partenza e all’arrivo ed esplora nuove strade nel territorio. Sarà quindi una Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM “a tutta Brianza” con un record nell’altimetria: oltre 3.000 metri di dislivello positivo.

“Una scelta che, anche per via del finale più “nervoso”, favorirà la riuscita di eventuali fughe e traccia un profilo del possibile vincitore sempre più simile a quello dei grandi specialisti delle gare di un giorno”, sottolinea l’organizzazione in una nota.

AGOSTONI 2022 Locandina

Ciclismo, il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni: start e circuito

Lo start alle 11.30, il traguardo circa quattro ore e mezza dopo, in via Giacomo Matteotti.

Partenza come da tradizione allo stabilimento CLEAF, con il chilometro zero in via Catalani alla concessionaria Renault, la corsa percorrerà un primo anello di 58 km che toccherà Albiate, Carate Brianza, Briosco, Capriano, Renate e Cremella, accanto al Circuito del Lissolo (salendo però a Sirtori), Viganò, Missaglia, Lomagna, Rogoredo, Lesmo, Triuggio, di nuovo Albiate; i corridori ripercorreranno la prima metà del largo anello fino a Cremella, entreranno nel Circuito del Lissolo che percorreranno per quattro volte, dopo di che faranno ritorno a Lissone per la seconda metà dell’anello protagonista in avvio di corsa.

La lunghezza della gara torna così quella classica: 193 chilometri. L’edizione 2021 si era disputata invece su una lunghezza di 180 chilometri.

Il Lissolo sarà, come sempre, il cuore della corsa: ogni giro del Circuito misura 24 chilometri; Sirtori, Colle Brianza e Lissolo, un saliscendi secco per un dislivello complessivo di 1.836 metri.

La salita al Colle Brianza è lunga 4,08 chilometri, per un dislivello di 252 metri con pendenza media del 6,14% e punte massime del 12% nei primi 1.200 metri. La salita del Lissolo è più breve ma più impegnativa, perché caratterizzata da improvvisi cambi di pendenza.

Ciclismo, il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni: “È sempre un piccolo miracolo”

“Siamo arrivati a tagliare il traguardo di un compleanno significativo come le 75 edizioni della Coppa Agostoni – dice Silvano Lissoni, presidente dello SC Mobili Lissone – L’organizzazione di una corsa così importante è sempre un piccolo miracolo, che è merito dell’impegno del consiglio direttivo e dei componenti dello Sport Club, oltre che dell’Amministrazione Comunale di Lissone e degli sponsor che ci hanno sostenuto anche questa volta. Sarà un’Agostoni da record, perché abbiamo già ricevuto la conferma di 9 squadre World Tour, un numero che non avevamo mai raggiunto. Ci stiamo impegnando per offrire al pubblico grosse sorprese in termini di campioni al via”.

Ciclismo, il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni: il sostegno del Comune

“Come nuova amministrazione comunale siamo orgogliosi di proseguire e sostenere questa storica e importante manifestazione sportiva – dichiara il sindaco Laura Borella – Un evento a livello internazionale di grande valore sportivo, ma anche culturale ed educativo per le nuove generazioni del nostro territorio. Proprio per questo motivo, l’Amministrazione sostiene e promuove la 75esima edizione della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze e augura a tutti i partecipanti di realizzare i propri obiettivi con il sano spirito sportivo che da sempre contraddistingue la competizione. Un grazie, a tutti gli organizzatori per la proficua collaborazione tra pubblico e privato e il grande lavoro svolto con impegno e dedizione”.

Ciclismo, il 29 settembre la 75° Coppa Agostoni: Bpm presente da oltre un decennio

“Siamo orgogliosi di essere a fianco della coppa Agostoni da oltre un decennio. Il nostro è un impegno che si è sviluppato negli anni e che testimonia l’attenzione verso una competizione sportiva prestigiosa. Affiancare queste manifestazioni è per noi un momento di condivisione con le Comunità dei territori in cui operiamo. Un’occasione importante di crescita e aggregazione”, conclude Marco Aldeghi, responsabile Direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.