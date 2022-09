Coppa Agostoni, trofei firmati da APA Confartigianato

I trofei per i primi tre atleti sul podio della Coppa Agostoni che si disputerà giovedì 29 settembre a Lissone anche quest’anno sono firmati APA Confartigianato Imprese. Il trofeo destinato al primo classificato, ideato da Marco Salghetti e realizzato da Vetrarredo Lissone rappresenta la Rosa Camuna, simbolo di tradizione, cultura e identità del territorio Lombardo (il trofeo per il secondo classificato è stato ideato da Gioele Dassi e realizzato da Dassi Albano & C. sdf di Lissone, per il terzo ideato da Marco Sangalli e realizzato da Res Artis sas Lissone).

Trofei Coppa Agostoni, Barzaghi: “I nostri artigiani fanno squadra”

“Il primo e più profondo insegnamento dello sport è che solo dall’impegno costante e indefesso, coniugato al talento, sgorgano i risultati importanti; ed è così nel ciclismo come nell’impresa – spiega Giovanni Barzaghi, Presidente di APA Confartigianato Imprese – Per questa comunanza di visione, abbiamo invitato ancora una volta i nostri artigiani a far squadra con i designer e realizzare i trofei nei materiali cari agli artigiani, nella città che del legno e del mobile ha fatto la sua bandiera”.