Vimercate, nelle scatole dei dipendenti Haier cibo per famiglie bisognose

Pasti destinati alle famiglie bisognose confezionati all’interno di un’azienda di primo piano. Il progetto è di Haier Europe e Rise Against Hunger Italia che si sono nuovamente unite per dare vita ad un’iniziativa particolarmente concreta e importante. Un modo per offrire una mano a chi si trova in un momentaneo bisogno di aiuto. Nella sede Haier di Vimercate, leader mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici, infatti, in questi giorni i dipendenti si stanno dando i turni per approntare pasti destinati alle famiglie locali.

Nel 2022, l’iniziativa aveva riscosso particolare successo e proprio per questo è stato riproposta con numeri altrettanto rilevanti: oltre 100 i lavoratori coinvolti e 500 i kit alimentari confezionati, che saranno poi consegnati all’Ong che opera nell’area locale Area 51 di Rozzano, fondata da “Genny Lo Zio” – al secolo Gennaro Speria – che si occuperà poi della distribuzione direttamente ai nuclei famigliari.

Pasti a famiglie bisognose alla Haier di Vimercate con Rise Against Hunger

«E’ con estremo piacere che abbracciamo la causa di Rise Against Hunger – spiega Karim Bruneo, corporate communication and Csr director di Haier Europe – E’ un’occasione preziosa poter coinvolgere attivamente anche i nostri colleghi in questa missione e ringraziamo Rha per l’opportunità di creare valore e offrire un sostegno concreto». «Anche quest’anno siamo entusiasti di collaborare con Haier Europe per promuovere il nostro impegno contro fame e povertà – gli fa eco Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger Italia – Eventi come questi rappresentano un esempio di come la solidarietà aziendale possa fare la differenza, anche nel sensibilizzare sul tema dell’insicurezza alimentare». L’iniziativa si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che puntano su consapevolezza, collaborazione e partnership per affrontare il problema della fame.

Haier Europe, parte di Haier Smart Home, è uno dei colossi del settore elettrodomestici ed è fra le Fortune’s Global 500. La sua galassia è composta da una rete di dieci centri di ricerca e sviluppo, 35 parchi industriali, 143 centri di produzione e una rete di vendita di 230.000 nodi in tutto il mondo. . Nel 2023, ha raggiunto un fatturato di circa 33,6 miliardi di euro.