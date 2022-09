Pedalata ecologica a Lissone, aspettando la Coppa Agostoni

Aspettando la settantacinquesima Coppa Agostoni, domenica 18 settembre si svolgerà a Lissone la tradizionale pedalata ecologica aperta a tutti e organizzata come sempre dallo Sport Club Mobili Lissone. Il percorso è lungo 4,5 chilometri e si sviluppa interamente in città. Ritrovo alle 9.30 nella cornice dell’evento “Sport&Sport” in via Fermi. Partenza alle 10.30. La pedalata, organizzata in collaborazione con BrianzAcque e patrocinata dal Banco BPM, ha dato vita a un progetto green legato all’evento: per ogni 10 partecipanti alla pedalata, infatti, verrà piantumato nel Comune di Lissone un nuovo albero. L’iniziativa avverrà nel periodo dell’anno più favorevole alla loro crescita.

Pedalata ecologica: la prima piantumazione

Il logo della pedalata

Nella giornata di domenica 18 settembre verrà messo a dimora simbolicamente il primo albero per il tramite di Piantumazione Selvaggia, associazione bresciana votata alla “riforestazione urbana”. La piantumazione avverrà alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, di Banco BPM, del direttivo dello Sport Club Mobili Lissone e dell’ospite d’eccezione, Luca Gregorio, telecronista di ciclismo a Eurosport. Il luogo scelto è in via Cilea angolo via Guareschi, nell’ex area Anas.

Pedalata ecologica: la soddisfazione dell’amministrazione

«Ritengo che il connubio green e sport sia fondamentale per il futuro urbanistico della nostra città -commenta l’assessore allo sport del Comune di Lissone, Giovanni Camarda– e non posso fare altro che ringraziare Sport Club Mobili Lissone per la consueta iniziativa della pedalata ecologica e per la splendida idea di donare alla nostra amministrazione una pianta di carpino ogni dieci partecipanti. Sarà una mattinata all’insegna dello sport per grandi e piccini, un modo a mio parere formidabile per valorizzare lo sport come palestra di vita per le nuove future generazioni. La lodevole iniziativa è inserita nella manifestazione “Sport&Sport”: per l’intera giornata di domenica vedremo alternarsi numerose associazioni pronte a promuovere la pratica sportiva sul nostro territorio che, come amministrazione, riteniamo essere di fondamentale crescita per ogni singolo cittadino».