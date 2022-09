Ciclismo: verso la Coppa Agostoni, presentato il Trittico Lombardo

Il 29 settembre la Coppa Agostoni inaugura il Trittico Lombardo. La manifestazione che racchiude le tre corse storiche della Lombardia è stata presentata ufficialmente in Regione: in arrivo la Coppa Agostoni (29 settembre), la Coppa Bernocchi (3 ottobre) e la Tre Valli Varesine (4 ottobre).

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario regionale con delega allo Sport e Grandi Eventi Antonio Rossi e l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo. Presente anche l’ex campione lombardo di ciclismo Giuseppe Saronni.

Verso la Coppa Agostoni: “Grandi eventi sportivi strumenti per la promozione del territorio”

Fontana ha sottolineato il sostegno concreto di Regione Lombardia: “Si tratta di tre gare storicamente importanti per il ciclismo e per i lombardi in particolare. Abbiamo scelto di sostenere il ‘Trittico’ perché i grandi eventi sportivi sono uno strumento straordinario per promuovere il territorio, per valorizzarlo e attirare turismo. I numeri e l’interesse verso queste gare sono in crescita, dunque proseguiamo convintamente in questa direzione. Non dimentichiamo che i lombardi manifestano una grandissima vicinanza e amore per il ciclismo. E queste tre corse fanno appunto parte della storia di questo sport”.

Verso la Coppa Agostoni: “Lombardia investe in ciclabili e ciclovie”

Antonio Rossi ha sottolineato che “In Lombardia tra l’altro si allenano tantissimi tesserati e tantissimi professionisti. Inoltre, come Regione stiamo investendo risorse ingenti nelle piste ciclabili e nelle ciclovie per aumentare la sicurezza sulle strade”.

Verso la Coppa Agostoni: “Gare per appassionati e per famiglie”

“Questi tre appuntamenti coniugano l’evento sportivo e agonistico al rispetto per l’ambiente, con un occhio di riguardo anche al turismo – ha evidenziato Cattaneo – Infatti, queste gare, oltre ad attrarre l’attenzione degli appassionati di ciclismo, contribuiscono a portare le famiglie in luoghi interessati, dove trascorrere una giornata divertente in un piacevole contesto ambientale”.