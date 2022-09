Ciclismo: 21 squadre per la Coppa Agostoni, tanti campioni al via

Sono 21 le squadre al via della 75° Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM che si corre giovedì 29 settembre con partenza e arrivo nella città di Lissone. Organizzata dallo Sport Club Mobili Lissone, apre il Trittico Regione Lombardia 2022. Tra i campioni attesi ci sono nomi altisonanti.

Ciclismo: Nibali, Yates e Trentin e poi Moscon (vincitore nel 2018) e Lutsenko (2021)

Presenti 21 squadre di 7 corridori ciascuna: 9 dell’UCI World Tour – e sono Astana, Cofidis, EF Education-Easypost, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, Israel-Premier Tech, Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco, Movistar, UAE Emirates, 8 UCI Pro Teams, 4 UCI Continental.

Molti i campioni tra cui Vincenzo Nibali, Simon Yates, Matteo Trentin, il vincitore della Coppa Agostoni 2018 Gianni Moscon, il vincitore dell’edizione 2021 Alexey Lutsenko, e poi Fabio Felline, Rémy Rochas, Benjamin Thomas, Domenico Pozzovivo, Théo Delacroix, Alessandro De Marchi, Jakob Fuglsang, Michael Woods, Gorka Izaguirre Insausti, Lorenzo Fortunato, Simon Clarke, Diego Ulissi, Davide Formolo, Marc Hirschi.

I Trofei d’Autore

Ciclismo Coppa Agostoni 1 classificato TROFEI AUTORE 2022 Ciclismo Coppa Agostoni 2 classificato TROFEI AUTORE 2022 Ciclismo Coppa Agostoni 3 classificato TROFEI AUTORE 2022

Ciclismo: il tracciato della Coppa Agostoni, i Comuni attraversati

È una Coppa Agostoni “a tutta Brianza”, che grazie al nuovo tracciato segnerà un record nell’altimetria della corsa: oltre 3.000 metri di dislivello positivo.

Dopo la partenza, la corsa percorrerà un primo anello di 58 km che toccherà le località di Albiate, Carate Brianza, Briosco, Capriano, Renate e Cremella, qui lambirà il Circuito del Lissolo (salendo però a Sirtori) e prenderà poi la via per Viganò, Missaglia, Lomagna, Rogoredo, Lesmo, Triuggio e infine di nuovo Albiate, dove i corridori ripercorreranno la prima metà del largo anello fino a Cremella, superata la quale entreranno nel Circuito del Lissolo che percorreranno per quattro volte, e faranno ritorno a Lissone per la seconda metà dell’anello protagonista in avvio di corsa.

Ciclismo: il programma della Coppa Agostoni

Alle 10.30 di giovedì 29 settembre allo Stabilimento Cleaf, in via Bottego a Lissone, presentazione delle squadre. Alle 11.20 da via Bottego avverrà la partenza ufficiosa, mentre alle 11.39, da via Catalani, la partenza ufficiale km 0. La Rai trasmetterà la gara in diretta in chiaro su Rai Sport +HD dalle 15 alle 16.30.