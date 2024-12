Ciclismo, lo Sport Club Mobili Lissone cambia presidente: a Biganzoli subentra Rolandi

Cambio di presidenza allo Sport Club Mobili Lissone: Enrico Biganzoli si è dimesso ed è stato sostituito da Alessandro Rolandi. Un passaggio di consegne che è stato definito nel corso dell’ultimo consiglio che vede, accanto al nuovo presidente, anche un nuovo vice, Luca Petrillo. «Per impegni professionali e per il mio trasferimento in Toscana -ha detto Enrico Biganzoli-, sono costretto a lasciare la presidenza dello Sport Club e allo stesso tempo sono pronto ad affrontare nuove sfide nel mondo del ciclismo. Auguro a chi subentra i migliori successi con la società che per oltre cinquant’anni ha visto la famiglia Biganzoli protagonista. Ringrazio il Comune e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto durante la mia presidenza, a partire dalla famiglia Caspani di Cleaf». Per il nuovo presidente adesso è “tempo di pedalare” visto che si è affacciato nella società nel 2019 in punta di piedi e che ora riveste un ruolo di punta, appassionato anche lui di ciclismo da poco più di una decina di anni è pronto a raccogliere il testimone. «Sono entrato non molti anni fa nella Mobili -spiega Alessandro Rolandi-, molto in silenzio pian piano ho iniziato con cariche minori,poi con il moltiplicarsi delle attività e, visto che il gruppo aveva bisogno, ho iniziato a dare il mio contributo».

Ciclismo: Alessandro Rolandi indica i suoi obiettivi

Alessandro Rolandi, a sinistra, con il vice Luca Petrillo

Imprenditore lissonese d’adozione, ha un’azienda con il fratello, ha scoperto la passione per il ciclismo da non molti anni, rispetto ai veterani del gruppo, ma non l’ha più abbandonata. «Ora che c’è stata la necessità di un nuovo presidente, il consiglio mi ha guardato ed ho accettato -continua Rolandi- e con me il nuovo vicepresidente Petrillo. Entrambi abbiamo tanto entusiasmo, sappiamo che i primi tempi saranno duri ma, bisogna dar merito a Enrico per quel che faceva, erano cose importanti: non siamo certo spaventati, ma tutto quel che esiste è uno stimolo in più per tenere alta la bandiera e proporci anche con altri appuntamenti. Da sempre il nostro fiore all’occhiello è la coppa Agostoni, su cui continueremo a puntare grazie all’aiuto degli sponsor da Luciano Caspani Cleaf, il Comune e la banca Popolare di Milano che da sempre ci aiutano». Sin dal suo esordio nella Mobili si è preso cura del settore giovanile, sul quale punta molto, visti anche i risultati di questi ultimi anni, giusto nel 2024 hanno conquistato il campionato di Monza e Brianza come miglior squadra. «Per fortuna -prosegue- il gruppo di giovani e giovanissimi è nutrito e lo portiamo avanti con successo: ci sono sempre soddisfazioni. Vedere quanto i piccoli si applicano negli allenamenti e seguendo anche i valori e l’educazione che cerchiamo di trasmettere, nel rispetto dell’altro riempie di soddisfazione. Per il futuro abbiamo già fissato degli obiettivi, sappiamo quali traguardi vogliamo raggiungere e, man mano, alzeremo l’asticella se sarà necessario. Adesso “dobbiamo pedalare”, come si dice in gergo».