Calcio, gli arbitri di Seregno festeggiano il Natale: premiato per i 60 anni di tessera Genesio Cesana

Un viaggio a metà tra il passato, più o meno recente, ed il futuro. La tradizionale cena di Natale della sezione di Seregno dell’Aia (associazione italiana arbitri di calcio), ospitata venerdì 13 dicembre da un ristorante di Limbiate, ha costituito l’occasione per celebrare gli associati che, con il loro impegno, hanno assicurato nel tempo risultati prestigiosi e degni di una sottolineatura e per rafforzare lo spirito di gruppo dell’ambiente, caratterizzato dalla vivacità positiva di molti giovani, che sognano di ripetere il cammino di Simone Sozza, il direttore di gara protagonista sui campi della serie A, diventato nel frattempo internazionale, al tavolo con la famiglia. «Il 2024 -ha spiegato in premessa il presidente Stefano Annoni– è stato per noi un anno ricco di soddisfazioni. Io sono appena stato confermato, ma non era difficile: ero l’unico candidato…». Paolo Cazzaniga, uno degli associati di più lungo corso, oggi assessore allo Sport del comune di Seregno, ha quindi ricordato che «la sezione ha da poco compiuto 95 anni. Nel 2025 Seregno sarà città europea dello sport: un appuntamento importante per tutti». Da notare è anche che, in qualità di ospiti, sono intervenuti Emiliano Sironi, presidente della Vis Nova Giussano, nonché Alfredo Varini, presidente del Seregno Fbc, accompagnato da Claudio Pozzi e Leonardo Sabia, consiglieri. Una novità assoluta, quella della presenza dell’intero consiglio direttivo della neonata società azzurra, che testimonia i buoni rapporti tra le parti.

Aia Seregno: l’elenco completo dei premiati

Stefano Annoni, a destra, premia Massimiliano Licitra

Il novero delle premiazioni è stato quindi molto ricco. Ecco l’elenco completo: miglior arbitro dell’organo tecnico sezionale, Daniele Mazzone; miglior osservatore dell’organo tecnico sezionale, Andrea Parma; premio “Graziano Ambrosoli” al miglior arbitro giovane, Samuele Sala; miglior arbitro dell’organo tecnico regionale, Alessandro Cisternini; miglior arbitro di calcio a 5, Ilaria Migliaccio; miglior assistente arbitrale, Davide Conti; riconoscimento speciale, Kevin Barbanti; miglior dirigente, Francesco Giannotta; premio presidenza, Massimiliano Licitra.

Aia Seregno: riconoscimento per l’ex presidente Genesio Cesana

Genesio Cesana, secondo da sinistra, con Cristian Brasi, Stefano Annoni e Santino Aceti

Infine, il presidente in carica Stefano Annoni ed i suoi predecessori Santino Aceti e Cristian Brasi hanno consegnato un riconoscimento a Genesio Cesana, a sua volta già alla guida della sezione, per i suoi 60 anni di tessera.