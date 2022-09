Centenary Race, successo anche per il Gp d’Italia nel metaverso

C’è stato Verstappen vincitore in pista a Monza e @Bonysosayt vincitore nel metaverso. Domenica dopo, il Gp d’Italia 2022 reale del centenario, il Monza Meta Circuit, primo circuito al mondo nel Metaverso, ha ospitato sull’asfalto 3.0 la Monza Meta-Challenge.

Centenary Race, il primo Gp virtuale della storia

Il primo Gp virtuale della storia disputato dai possessori dei Monza Fan Token e dei Monza Vip Token, che con il loro avatar hanno gareggiato nella riproduzione di tutti gli spazi dell’Autodromo Nazionale sviluppata su piattaforma The Nemesis.

Centenary Race, più di 3mila giri effettuati

Nella settimana si sono tenute le prove libere, che hanno visto oltre 200 piloti mettersi alla prova con più di 3000 giri. La Centenary Race è stata vinta da @Bonysosayt, che ha percorso i 3 giri del Monza Meta Circuit previsti dalla gara con il tempo record di 2.05.339, aggiudicandosi un posto nella storia del circuito.

Centenary Race, continuano le iniziative per i possessori dei Token

Passata la gara restano le iniziative esclusive per i possessori dei Monza Fan Token e Monza Vip Token (ancora acquistabili), Nft in edizione limitata per partecipare a eventi esclusivi, challenge dedicate e attività di gaming per le stagioni 2022-2024.

“Il certificato di proprietà dei Token in serie limitata, inoltre, è collezionabile e rivendibile: un vero e proprio memorabilia digitale, destinato ad appassionati e collezionisti 3.0”, fa sapere una nota dell’Autodromo.