La nazionale femminile di basket è quasi un affare di famiglia e sullo sfondo c’è la Brianza. Chiusa la finale scudetto con il tricolore a Schio, coach Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per iniziare l’avvicinamento dell’Italia al prossimo Women’s EuroBasket 2025, con un girone anche al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

Basket: le gemelle Villa in Nazionale, la novità assoluta di Eleonora

Tra le novità assolute c’è la chiamata di Eleonora Villa, ruolo guardia, la sorella gemella di Matilde reduce dal suo secondo anno al College di Washington State. Va a ricomporsi quindi in campo la coppia con la forte play Matilde Villa come ai tempi di Costamasnaga, quando le due ragazze classe 2004 hanno cominciato a fare scintille e ad affermarsi a livello nazionale.

Convocate Italia Basket donne

Basket: Kacerik, le vittorie a livello giovanile

Convocata la villasantese Martina Kacerik, guardia classe ’96 in forza alla Magnolia Basket Campobasso. Kacerik, cresciuta alla Geas Sesto con cui ha vinto sei scudetti giovanili, ha giocato con tutte le formazioni under dell’Italia Under 16, Under 17, Under 18 e Under 20, conquistando due argenti e un bronzo in tre diversi Campionati Europei giovanili.

Basket: la rosa delle convocate dell’Italia

In un gruppo giovane, spicca l’esperienza di Laura Spreafico (Geas), il capitano e unica Over 30, e di Cecilia Zandalasini che ha già quattro partecipazioni europee (2017, 2019, 2021, 2023). L’età media delle diciannove convocate è di 25.6 anni.