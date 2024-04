Basket: da Lissone alla Wnba, Matilde Villa chiamata dalle Atlanta Dream

Da Lissone alla Lega professionistica americana di basket femminile. Non smette di crescere il sogno di Matilde Villa, giocatrice di 19 anni, scelta nella notte nel Draft 2024 della Wbna: è stata chiamata dalle Atlanta Dream con il numero 32 (terzo giro) e diventa la prima giocatrice italiana di sempre a essere stata scelta da una franchigia direttamente, senza passare dal college.

Basket: da Lissone alla Wnba, il percorso di Matilde Villa

Matilde Villa, classe 2004, è giovanissima ma ha già bruciato le tappe – come la sorella gemella Eleonora (che nel 2023 era andata in Ncaa) – del basket nazionale dimostrando un enorme talento: playmaker in Serie A dell’Umana Reyer Venezia, ha chiuso con 10 punti e 3 assist di media, 63,5% da due e 35% da tre l’Eurocup 2024 che la sua squadra ha perso in semifinale contro le London Lions, poi vincitrici del trofeo.

Basket Matilde Villa foto Reyer Venezia

Ci è arrivata dopo le giovanili e la serie A con il Basket Costa, che si è unito al mare di congratulazioni dall’Italbasket ai singoli giocatori ai tifosi, e le esperienze in azzurro con la prima convocazione a 16 anni nella nazionale maggiore. Compresi i record (di precocità) come i 36 punti segnati a 15 anni in un match di campionato (con Costa contro la Dinamo Sassari) e il premio ricevuto dalla sua città natale come personalità dello sport nel 2019.

Basket: da Lissone alla Wnba, per Matilde Villa «è un sogno che si avvera, sono felicissima»

«Per me è un sogno che si avvera, sono felicissima – ha commentato la lissonese – Lo vedo come un riconoscimento per tutto il lavoro che ho fatto finora. Poter condividere questo momento insieme alle mie compagne di squadra è stato speciale, siamo un gruppo molto unito e ci supportiamo tanto. Quando è uscito il mio nome ho provato un’emozione fortissima. Con me c’era anche Lorela (Cubaj, ingaggiata ancora per il prossimo training camp da Atlanta), essere stata scelta nella sua squadra mi riempie di gioia. Qualche settimana fa mi avevano avvisata che potevo essere inserita all’interno del draft, ero anche consapevole che avrebbero potuto anche non chiamarmi, quindi l’emozione è stata ancora più grande. Ora il focus è sul finale di stagione con la Reyer, che ringrazio per avermi aiutata a crescere in queste due stagioni, siamo a un passo dal nostro obiettivo che è il primo posto».