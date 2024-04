Villasanta: consegnati attestati e borse per meriti scolastici e sportivi. Ospiti d’onore Locati, Galli e Kacerik

Villasanta ha premiato la sua meglio gioventù con la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio per meriti scolastici e le eccellenze sportive, che si è svolta nella cornice del teatro Astrolabio domenica 7 aprile. A consegnare i riconoscimenti per l’ultima volta da sindaco è stato Luca Ornago. Accanto a lui l’assessore all’istruzione, Adele Fagnani e i consiglieri delegati all’istruzione e allo sport, Patrizia Bestetti e Lorenzo Galli.

Villasanta, consegnati attestati e borse per meriti scolastici e sportivi: gli ospiti della giornata

Ospiti d’onore della giornata tre atleti villasantesi: Filippo Galli, gloria calcistica del Milan e della Nazionale, Dany Locati, olimpionica ai Giochi di Salt Lake City nel 2002 nella specialità dello skeleton e Martina Kacerik, giocatrice di basket tra club e Nazionale. Assenti giustificate (perché impegnate in appuntamenti di gare) sono state Martina Maggio (per diverse edizioni testimonial della consegna delle borse di studio) e Samantha Ferrari.

«Lo spirito di fondo è quello di gratificare l’impegno dei giovani e di valorizzarne la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di realizzarsi, sia nello studio che nell’attività sportiva», ha spiegato il sindaco. Le borse di studio consegnate sono assegni da 300 euro ciascuno, destinati agli studenti villasantesi delle scuole superiori. Per i ragazzi delle medie sono stati previsti attestati di merito, riconoscimenti simbolici per meriti personali e scolastici, segnalati dagli stessi insegnanti. Premiati poi anche gli atleti delle società sportive locali che si sono distinti per i risultati a livello sovracomunale.

Villasanta, consegnati attestati e borse per meriti scolastici e sportivi: i criteri

Cinque le borse di studio per gli studenti delle superiori dalla prima alla quarta, altrettante per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità lo scorso anno, con una votazione non inferiore a 90/100. Sei i ragazzi della scuola media che sono stati menzionati per una votazione di media di 10 con lode, undici invece quelli che sono stati presentati con una media del 10, quattro quelli meritevoli.

Villasanta, consegnati attestati e borse per meriti scolastici e sportivi: le società protagoniste

Tra le eccellenze sportive a fare la parte del leone sono stati gli atleti della Robur et Virtus con diciassette premiati e ancora il Team 86 e il Tennis Club Villasanta. Un’eccellenza anche nel Villasanta rancing kart e nello Skating Milano. Meriti sportivi sono andati a quattro giocatori della Cosov e ancora due di Cng, uno di Team 86, uno di Robur et Virtus e uno per Real Villasanta, Judo club e Passi d’autore.

«Studenti e atleti. Atleti e studenti. Tutti insieme per traguardi comuni e valori imprescindibili per la crescita individuale e comunitaria», ha commentato il sindaco Ornago. «Bravi a tutti, studenti ed atleti, che ogni giorno si impegnano, e bravi a tutti i loro docenti, allenatori, ed a tutti i dirigenti sportivi, volontari senza i quali non esisterebbe l’eccellenza sportiva di Villasanta», ha aggiunto il consigliere (e candidato sindaco) Lorenzo Galli.