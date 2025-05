Basket: Villa e Venezia non completano la rimonta, scudetto a Schio di super Giorgia Sottana

Non sono bastati la carica della vigilia e i 23 punti in gara-5, alla lissonese Matilde Villa (classe 2004) e alla Reyer Venezia per bissare lo scudetto conquistato nel 2024. Nella replica della finale passata, stavolta Venezia si è dovuta arrendere a una grande Famila Schio trascinata da una ancora più grande Giorgia Sottana: 73-61 il finale, tredicesimo scudetto per Schio e l’ottavo (di 28 trofei complessivi) nella personale bacheca di capitan Sottana che alla fine ha riconosciuto il valore delle avversarie e di Villa, che in gara-4 aveva chiuso rubandole palla e volando in contropiede.

Venezia, infatti, sotto 2-0 nella serie era riuscita a pareggiare e portare la finale alla gara decisiva giocata sul campo di Schio in un palazzetto pieno. Le padrone di casa alla fine hanno preso in mano la gara già nel primo quarto, avanti 41-25 al 15′ con migliori percentuali al tiro. Venezia ha pagato il 3/20 da tre che ha spuntato le armi orogranata.

Venezia chiude l’anno con la vittoria della Supercoppa italiana e le due finali di Coppa Italia e campionato.