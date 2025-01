C’è anche la lissonese Matilde Villa tra le convocate per il doppio impegno dell’Italia del basket femminile per la qualificazione al Women’s EuroBasket 2025. Le azzurre giocano giovedì 6 febbraio al PalaCattani di Faenza con la Germania (ore 20.30, diretta Sky Sport), poi domenica 9 febbraio a Brno sfida alla Repubblica Ceca (ore 16). Torna sul campo che l’aveva vista esordire con la nazionale maggiore.

Basket: Matilde Villa in azzurro, l’Italia sulla strada per gli Europei

L’Italia è già qualificata come Paese ospitante in virtù del girone che sarà giocato al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno: gli altri gruppi si disputeranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo). Per la prima volta di un Europeo “diffuso”.

Raduno da domenica 2 febbraio a Castel San Pietro Terme. Le azzurre si presentano come prime del girone I insieme alla Germania, con 3 vittorie e 1 sconfitta nelle precedenti 4 uscite.

Basket: Matilde Villa in azzurro, torna a Faenza dove aveva esordito nel 2021

A tre anni di distanza da Italia-Lussemburgo del 14 novembre 2021, giorno che vide l’esordio con la Senior di Matilde Villa, la Nazionale Femminile torna dunque a giocare una partita ufficiale a Faenza. Sono sette i precedenti nella città romagnola, (6 vittorie, una sconfitta) il primo giocato il 20 aprile 1974 contro il Giappone.