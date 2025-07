Atletica: Matteo Sioli vola in alto, oro e personale agli Europei U23

È nato definitivamente un campione. Matteo Sioli ha vinto la medaglia d’oro agli Europei U23 di Bergen, sbarcando tra i saltatori in alto da 2,30 e confermando una volta di più il grande talento. Il 2,30 è anche il nuovo personal best, un centimetro in più del 2,29 che aveva regalato il bronzo europeo indoor di Apeldoorn a marzo.

Atletica: Matteo Sioli vola in alto, ora il sogno Mondiale

«Una gara sudata, a 2,22 l’ho vista veramente brutta e ho fatto temere il peggio a tutti da casa – ha commentato ai microfoni Fidal Sioli, unico nella storia azzurra, insieme a Fabrizio Borellini, a oltrepassare i 2,30 prima di compiere vent’anni – Non mi trovavo con la pedana ma dopo quel momento sono riuscito a rendere il massimo. Sono più felice della misura che della medaglia: 2,30 l’ho sempre visto irraggiungibile e invece oggi è diventato realtà. Ho trovato le energie grazie ai miei genitori, al mio allenatore Felice Delaini, a tutti i compagni che mi hanno aiutato con la clap. Resto sempre con i piedi per terra ma questa misura mi fa sognare per i Mondiali di Tokyo. Mi spiace per Federico e Edoardo, speravo fossero a medaglia con me…. meritano tanto». Federico Celebrin ha chiuso sesto con 2,19, decimo Edoardo Stronati con 2,09.

Atletica: Matteo Sioli vola in alto, la gara

Sioli ha rischiato tantissimo a 2,22, superati alla terza prova, poi ha saltato 2,24 e 2,26 alla seconda, 2,28 alla prima e 2,30 al secondo tentativo. Il milanese dell’Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano, vent’anni ancora da compiere, per la prima volta ha tentato anche l’assalto alla migliore prestazione italiana U23 di 2,33 e l’appuntamento sembra soltanto rimandato. Sul podio il polacco Mikolaj Szczesny (argento 2,26) e lo svedese figlio d’arte Melwin Lycke Holm (papà Stefan Holm è stato – tra le altre cose – oro olimpico a Atene 2004), bronzo a 2,24.