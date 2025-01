Atletica: l’Oscar di Sioli come stella nascente e la giovane Brianza che brilla

Stella Nascente dell’atletica leggera italiana è Matteo Sioli. Lo ha decretato il sondaggio indetto della Fidal per assegnare gli “Oscar dell’Atletica”. Sioli aveva guadagnato la nomination come “Rising Star” grazie all’argento conquistato ai Mondiali U20 di Lima al termine di una palpitante finale con lo statunitense Scottie Vines, ma sulla decisione popolare ha inciso il salto a 2,25 stampato il 21 dicembre a Parma, miglior prestazione di sempre al coperto per un Under 20 italiano.

Atletica: l’Oscar di Sioli come stella nascente, il curriculum dell’atleta Euroatletica

Sioli, nato l’1 ottobre 2005 è tesserato alla società Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano sin dal 2014. L’atleta allenato da Felice Delaini ha spiccato il volo da Parma per concludere la sua stagione con dieci centimetri di progresso rispetto a dodici mesi prima ma già in agosto nei mondiali U20 in Perù, aveva vinto l’argento con un salto di 2,23. I progressi di Sioli emergono soprattutto in gare internazionali Under 20 disputate nel 2023: in marzo a Lievin, in Francia, aveva stampato il salto a 2,04 e in agosto a Gerusalemme a 2,15 negli Europei.

Atletica Fumagalli Riccardo Daini 2024 Atletica PBM da sinistra Rebosio, Lanzani e Vidal Atletica Vis Nova Giussano Suttora Tommaso giavellotto

Atletica: i talentini Fumagalli, Suttora, Rebosio e Vidal ai raduni nazionali della Fidal

In questi giorni l’attenzione degli sportivi è rivolta anche a quattro talentuosi atleti brianzoli convocati dalla Fidal in raduni nazionali in programma dal 2 al 5 gennaio 2025. Sono Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) a Formia; Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano), Alessandro Rebosio e Nicolò Vidal (entrambi PBM Bovisio Masciago) a Tirrenia.

Fumagalli (nato il 29/7/2007, gareggia da 5 anni per la Daini) nel 2024 ha vinto il tricolore allievi sui 400 in 47.68; in luglio ha gareggiato negli Europei di Banska Bystrica e ha stampato il suo PB a 47.32. Il futuro della marcia fa affidamento sulle doti di due atleti della PBM Bovisio Masciago: Alessandro Rebosio (5/10/2006) al suo primo raduno azzurro e su Nicolò Vidal (3/5/2008) che quest’anno negli Europei U18 all’esordio in maglia azzurra, ha vinto il bronzo gestendo alla perfezione i 5mila metri della gara di marcia. L’alfiere della PBM su questa distanza ha vinto tre argenti: tricolore Allievi 2024; Cadetti nel 2022 e nel 2023. Tommaso Suttora (22/08/2006) della Vis Nova Giussano è al primo raduno azzurro, ma nel 2024 ha migliorato nove volte il suo PB nel giavellotto partendo da 58.98 fino al PB di 65.69 ottenuto l’8 giugno a Chivasso.