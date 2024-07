Atletica, Europei U18: splendido Vidal di bronzo nella marcia, Fumagalli ottavo sui 400 metri

Risultato di prestigio per l’atletica brianzola a Banska Bystrica (Slovacchia) nei Campionati Europei Under 18: Nicolò Vidal (16 anni, due mesi e 18 giorni) al primo anno di categoria e soprattutto all’esordio in maglia azzurra è salito sul podio europeo con la medaglia di bronzo conquistata gestendo alla perfezione i 5 mila metri della gara di marcia in pista nella sfida continentale.

Atletica, Europei U18: splendido Vidal di bronzo nella marcia, l’atleta Pbm Bovisio Masciago migliora anche il personale

Atletica Riccardo Fumagalli Banska 2024 Europei U18 – foto Fidal

Nella gara che di fatto ha concluso la rassegna continentale, l’alfiere della PBM Bovisio Masciago, sulla distanza argento tricolore Allievi 2024 e argento tricolore pure tra i Cadetti nel 2022 e nel 2023, non si è scomposto nelle schermaglie di una prima fase di gara abbastanza confusa. Al passaggio del terzo chilometro l’allievo di Ilaria Lanzani, dopo un passaggio da 4:15.78 al primo chilometro e una posizione attorno alla decima occupata a lungo nella prima parte, ha seguito, nel momento decisivo e con coraggio, il forcing dell’altro azzurro Alessio Coppola e dell’irlandese Seamus Clarke. Anche nell’ultimo chilometro Vidal ha lottato con coraggio conquistando infine un formidabile bronzo con il crono 21:11.87, migliorando oltretutto il personale di quasi 5” in condizioni non certo ideali per la specialità.

Nicolò Vidal, vice campione italiano, si era presentato con ottime credenziali a questi Europei poiché nella marcia sui 5 km in pista occupava il terzo posto nell’entry list con 21:16.65.

Atletica, Europei U18: Fumagalli ottavo in finale sui 400 metri col personale in semifinale

Ottimo campionato anche per Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) e Federico Sironi (Atletica Monza): quest’ultimo è salito fino a 4.40 nel salto con l’asta; poi tre nulli a 4.60 lo hanno lasciato fuori dalla finale. Fumagalli, neo campione italiano allievi, nei 400 metri ha segnato 48.36 (terzo nella batteria numero quattro), quindi il personale in semifinale con 47.32 e poi in finale 48.00, che lo ha posizionato all’ottavo posto in quanto piuttosto affaticato dai turni precedenti.

Nel salto triplo peccato per Fabio Furlan (Team-A Lombardia – Brugherio), che per un problema al bicipite non ha preso parte alla gara: la finale sarebbe stata alla sua portata.