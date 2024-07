Atletica leggera, Europei U18: Fumagalli (Daini) avanza sui 400 metri

La grande attesa è finita a Banska Bystrica, in Slovacchia, allo stadio Dukla che ha già ospitato due anni fa il Festival olimpico della gioventù europea, con le prime gare disputate giovedì sono iniziati i Campionati Europei dedicati agli allievi under 18: una prima giornata di gare dagli esiti contrapposti per due atleti brianzoli: Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) e Federico Sironi (Atletica Monza).

Un 4,60 alla prima prova di salto con l’asta era indispensabile per Federico soprattutto per entrare in finale: l’atleta, all’esordio in Nazionale, ha superato 4,20 alla seconda e 4,40 alla seconda prima di arrendersi a tre nulli a 4,60 per lui una 22esima posizione complessiva nel turno. Un piazzamento sul quale ha inciso sicuramente l’emozione per l’esordio in azzurro.

Atletica Sironi Federico in azzurro 2024

Avanza dal primo turno alle semifinali nella gara sui 400 metri il campione italiano allievi Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) che si classifica terzo nella batteria numero quattro con il crono di 48.36 (nono nel complessivo). L’atleta brianzolo in maglia azzurra ha confermato di essere un prospetto interessante superando il primo ostacolo con una qualificazione diretta: infatti alle semifinali venivano promossi i primi quattro di ogni batteria.

Atletica leggera, Europei U18: nel weekend tocca a Furlan e Vidal

Sabato nelle qualificazioni del salto triplo fari puntati su Fabio Furlan (Team-A Lombardia – Brugherio), atterrato in stagione a 14,85. Domenica invece Nicolò Vidal (PBM Bovisio Masciago):il vice campione italiano parte con ottime credenziali, nella marcia sui 5 km in pista in quanto è terzo nell’entry list con 21:16.65.

In questa edizione degli europei che si conclude domenica 21 luglio, la squadra italiana è presente con 68 atleti (35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008). Per molti è la prima volta in azzurro, con la possibilità di esaltarsi in un contesto internazionale, ma per tutti è un’occasione fondamentale per fare esperienza.