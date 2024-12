Paderno, salto in alto record per Sioli: nuovo primato nazionale indoor Under 20

Matteo Sioli il saltatore in alto della società EuroAtletica 2002 chiude il suo 2024 delle meraviglie con un nuovo successo strepitoso: il 21 dicembre a Parma, l’atleta padernese ha stabilito il nuovo record nazionale indoor Under 20, spostando l’asticella a 2 metri e 25 centimetri, e migliorando di 2 centimetri il suo primato personale. Ai mondiali Sioli si era accomodato sul secondo gradino del podio, medaglia d’argento dietro il campione americano Scottie Vines.

Paderno, salto in alto: Matteo Sioli da record con un salto a 2 metri e 25

Ma questo 2024, evidentemente, aveva ancora qualcosa di importante in serbo per quella che diventa a buon diritto la massima promessa dello sport di Paderno Dugnano: sabato è arrivato il record Under20 al coperto che lo proietta verso un 2025 pieno di aspettative. Sempre con i piedi per terra perché la strada verso le Olimpiadi 2028 è ancora lunga e piena di incognite, infatti Matteo non le nomina e non ci pensa neanche, per il momento.

Fra qualche mese diventerà infatti Under23 e ci saranno ben altri avversari da fronteggiare, in Italia e sullo scenario internazionale. «Per il momento – dice – molto meglio valutare un passo alla volta, intanto mettiamo in archivio questo anno straordinario. Poi voglio proseguire gli studi, sto facendo Scienze della Ristorazione e Distribuzione degli alimenti», con l’obiettivo un domani di diventare nutrizionista e proseguire nell’ambiente dello sport.