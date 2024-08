Atletica: Sioli, Polzonetti e Fumagalli ai Mondiali U20, brianzoli ai raduni

Vacanze finite per atleti affiliati a società della Brianza che da lunedì 26 agosto, tornano ad allenarsi. In particolare sono attesi i cadetti per rilanciarsi verso l’appuntamento del 5-6 ottobre, quando a Caorle, in provincia di Venezia, si svolgeranno i Campionati Italiani Individuali e per Regioni proprio per la categoria U16 per cui sono stati convocati atleti che hanno conseguito il minimo per i Campionati Italiani. Le sedi di raduno giovanili di fine estate (da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024) scelti dal Fiduciario Tecnico Regionale lombardo Sergio Previtali, sono due: l’area Endurance (mezzofondo, marcia e montagna) si ritroverà a Chiavenna (So), mentre tutte le altre specialità lavoreranno a Clusone (Bg).

Atletica: i convocati Cadetti e Allievi

Per la categoria cadetti/e a Clusone, dal 26 al 28 agosto (settori velocità, ostacoli, salti, lanci e prove multiple) sono stati convocati anche un atleta tesseraato alla società Atletica Desio, tre alla Pbm Bovisio Masciago, due all’Atletica Monza. A Chiavenna (periodo 26-28 agosto: settori mezzofondo e marcia) convocati un atleta ciascuno delle società Cinque Cerchi Seregno, Atl.Concorezzo, Atl. Desio, Atl. Pbm Bovisio.

Per la categoria allievi a Clusone (28-30 agosto – settori velocità, ostacoli, salti, lanci e prove multiple) tra i convocati anche Giulia Elisa Sironi (Atl.Monza – triplo), Diego Faini (Atl.Desio – lanci), Sofia Ciccarelli (Pbm Bovisio – lanci) quindi Alessio Castoldi (lanci), Tommaso Chinello (triplo) e Fabio Furlani (triplo) del Team-A Lombardia di Brugherio.

Atletica: la squadra azzurra a Lima

Da qualche giorno la squadra azzurra giovanile è a Lima (Perù) per i Mondiali Under 20 su pista, rassegna che vivrà la propria edizione numero 20 da martedì 27 a sabato 31 agosto.

In gara ci sono Matteo Sioli (Euroatletica 2002-Paderno D.) saltatore in alto arrivato nel 2024 a 2,21: Sioli, sesto un anno fa agli Europei Under 18, sfoggia la quarta misura di accredito. Da seguire la prova della desiana Celeste Polzonetti (Bracco), quarta agli Europei Under 20 2023 che ha ottenuto nel 2024 13.41 nei 100m ostacoli. Riccardo Fumagalli (Daini Carate Briamza), ottavo nei 400m agli Europei Under 18, fa parte della delegazione della staffetta 4×400 oltre che della 4×400 mista.