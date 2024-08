Atletica: Fumagalli e Polzonetti volano a Lima per i mondiali under 20

Due atleti brianzoli ai Mondiali Under 20 in pista in programma a Lima, in Perù, da martedì 27 a sabato 31 agosto. Tra le punte della squadra azzurra ci sono infatti Riccardo Fumagalli (Daini – Carate B.za) e Celeste Polzonetti di Desio (è tesserata alla Bracco di Milano). Fumagalli, neo campione italiano categoria allievi nella gara dei quattrocento su pista, gareggerà nella staffetta 4×400 (con ogni probabilità in quella maschile e forse in quella mista). Per questo atleta uno degli obiettivi è quello di migliorare l’ottavo posto conquistato a Banska Bytrica (Slovacchia) nei recenti Campionati Europei Under 18. La Polzonetti in Perù sarà impegnata nella gara sui 100 ostacoli, specialità che più predilige e che la caratterizza in ambito nazionale dove ha vinto ben sette titoli, in diverse categorie, mentre nell’ultima rassegna continentale juniores si è classificata al quarto posto. A Lima, peraltro, saranno complessivamente dodici gli atleti lombardi che vestiranno la maglia azzurra.

Atletica: Fumagalli e Polzonetti, il raduno a Celle Ligure per gli altri corridori

La fine del mese di agosto come da tradizione è riservata ai raduni regionali giovanili. Per il settore Marcia delle categorie allievi e juniores maschili e femminili il Comitato FIDAL Lombardia ha voluto proporre un ‘raduno speciale’, diverso dai precedenti sia per la logistica sia per la preparazione tecnica: il luogo scelto è Celle Ligure, in provincia di Savona, per una tre giorni di lavoro che si svilupperà dal 28 al 31 agosto. Al raduno in Liguria sono stati convocati, tra gli altri, Benedetta Falasconi (Team-A Lombardia di Brugherio) e quindi Nicolò Vidal e Alessandro Rebosio, entrambi della società PBM di Bovisio Masciago. «Perché sarà un raduno “fuori dal comune”? “Semplicemente perché, oltre alla possibilità di utilizzare il Centro Sportivo Olmo-Ferro, si potranno sfruttare percorsi pianeggianti “vista mare” per macinare chilometri nonché quelli nell’entroterra ligure per fare potenziamento muscolare e, ovviamente, usare il mare per nuotare, praticare la camminata in acqua alta con cinture galleggianti, fare esercizi di acquagym e corsa sulla sabbia” spiegano Massimiliano Cortinovis (coordinatore regionale del settore Marcia) e Ilaria Lanzani (della PBM Bovisio, allenatrice tra gli altri del bronzo europeo Under 18 Nicolò Vidal) che ha collaborato nell’organizzazione dei questo raduno: i due tecnici saranno anche i due allenatori che guideranno il raduno di Celle.