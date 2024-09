Atletica, Mondiali U20: Sioli, argento con personale nell’alto a Lima

Esiti estremamente diversi nei Mondiali U20 di atletica leggera disputati a Lima, in Perù, da tre atleti “brianzoli” selezionati nella rappresentativa Azzurra. Quello di Matteo Sioli (Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano) è sicuramente prestigioso dopo aver vinto la medaglia d’argento nel salto in alto, un po’ meno brillanti quelli di Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza) e della desiana Celeste Polzonetti (Bracco Milano).

Atletica, Mondiali U20: Polzonetti sesta in semifinale sui 100 ostacoli

Quest’ultima sui 100m ostacoli: nel primo round dei mondiali (due qualificazioni dirette più otto crono di ripescaggio) la promettente atleta di Desio, allenata da Aldo Maggi, si è classificata terza nella batteria con il crono di 13.71, tempo che risulterà il migliore tra quelli ripescati (17esimo crono complessivo del turno). Il secondo round ha visto la Polzonetti migliorarsi di 1/100 (13.70) per chiudere sesta nella semifinale non sufficiente per evitare l’eliminazione pur con il 12esimo tempo complessivo.

Atletica, Mondiali U20: Fumagalli tradito dall’emozione nella 4×400

L’emozione ha giocato un ruolo importante, certamente decisivo sulla prestazione di Riccardo Fumagalli e, in generale, sul rendimento della staffetta maschile 4×400. Nella terza frazione, il campione italiano under 18 allenato da Michela Pellanda si è mosso bene (il suo giro di pista è stato cronometrato in 47.49), ma al momento del cambio con Francesco De Santis il testimone è sembra stregato e non è riuscito a passare velocemente tra i due atleti. Il cambio “acrobatico” è stato effettuato bene solo oltre il limite, e così la squadra azzurra è stata fermata dalla squalifica.

Atletica, Mondiali U20: la battaglia di Sioli sulla pedana dell’alto

Matteo Sioli infine è tornato a casa con l’argento iridato. L’altista dell’Euroatletica 2002, 19 anni da compiere l’1 ottobre, ha vinto il titolo di vicecampione del mondo U 20 al termine di un duello tutto da raccontare con l’americano Scottie Vines, che ha visto l’atleta allenato con passione da Felice Delaini, conquistare una medaglia di gran peso soprattutto con il nuovo primato personale stampato a 2,23 (+2 centimetri su quanto saltato quest’anno) utile per occupare la settima casella delle graduatorie italiane Juniores (attività outdoor e indoor equiparate).