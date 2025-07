I migliori prospetti dell’atletica brianzola sono andati a segno a Grosseto nei Campionati Italiani Juniores e Promesse.

In Toscana, negli under 20 ha vinto il titolo nazionale e convinto sui 100 Hs della categoria promesse, la desiana Celeste Polzonetti (Bracco Atletica) che ha chiuso la finale in 13.31 e poi ha aggiunto il quarto posto, a una manciata di secondi dal podio, la staffetta 4×100 della Bracco completata da Maddalena Martucci, Ludovica Galuppi e Ilaria Pastena.

Atletica Casiraghi Melissa Grosseto 2025

Atletica, Italiani: bronzo per Comandè, Caiani e Casiraghi

Tre medaglie di bronzo sono finite in casa Team-A Lombardia di Brugherio. Aurora Comandè ha stupito tutti nel salto con l’asta salendo fino a 3.85 per una medaglia impensabile; Andrea Caiani si è migliorato ancora nei 110 hs con il crono 14.35; Melissa Casiraghi è rimasta a meno di un metro dal personale ma è salita podio del martello con 56.77.

Atletica Caiani Andrea Grosseto 2025 foto Fidal

Atletica, Italiani: le staffette 4×100 e 4×400

Finali serratissimi delle staffette con in pista formazioni femminili del Team-A Lombardia: nella 4×400 quella composta da Martina Ratti, Veronica Zaina, Aurora Comandè, Iris Lazzarin ha chiuso al quarto posto; nella 4×100 quella con Elisa De Santis, M.Ratti, V.Zaina e A.Comandè al sesto.

Non è riuscito al brianzolo Matteo Di Benedetto (quest’anno alla Pro Sesto-Atletica Cernusco) la difesa del titolo nei 400 metri promesse nonostante la splendida finale in 46.43, in cui per pochi millesimi è stato superato dal fiorentino Falsetti. Di Benedetto con gli altri frazionisti (Emanuele Biadati, Stefano Bolis, Davide Piciaccia) si è rifatto nella 4×400 vincendo in 3:12.97 davanti all’Assindustria Sport Padova.

Atletica, Italiani: Sioli vola in alto senza strafare

L’atleta copertina degli under 23 è stato il padernese Matteo Sioli (Euroatletica 2002), padrone senza strafare del salto in alto con 2.19.

Nei 400 metri dove la aresina Giulia Macchi (Bracco) in finale ha vinto in 53.51 spicca il 4° posto di Alice Caglio (Vis Nova Giussano) che in batteria aveva corso in 54.17. Grande prova nel giavellotto di Tommaso Suttora altro atleta della Vis Nova che ha vinto l’argento con la misura di 65,62. Sul quinto gradino del podio “allungato” hanno trovato posto Benedetta Falasconi (PBM Bovisio) nella marcia 10 km in 52.01.68 e Federico Sironi (Atl.Monza) con 4,60 nell’asta.